Загадочная программа заразила тысячи Mac по всему миру

Никто не понимает, что она делает.

Вредоносное ПО редко заглядывает на Mac. Но это не значит, что таких зловредов нет. Поклонникам macOS рано расслабляться.

Эксперты компании Red Canary выявили массовое заражение Mac. Они установили, что некая программа проникла на большое число “яблочных” компьютеров. Поражено около 30 тысяч машин.

Обнаруженную новинку специалисты назвали Silver Sparrow. Она существует в 2 версиях. Одна – для Mac на базе процессоров Intel. Вторая совместима с фирменным чипом Apple M1.

Пока Silver Sparrow никому не нанесла вреда. Программа практически бездействует. Лишь раз в час связывается с некими серверами. Утверждается, что она ждет команды на запуск определенных файлов.

Исследователи выяснили, что содержится в файлах. Сейчас они выводят сообщения типа You did it! (“Ты сделал это”) или Hello World! (“Привет, Мир!”).

В нужный момент хакеры подменят их опасным кодом. Silver Sparrow сыграет роль троянского коня. Злоумышленники получат контроль над тысячами Mac в 153 странах.

Apple уже в курсе ситуации – благодаря Red Canary. В Купертино принимают меры, чтобы устранить угрозу.

