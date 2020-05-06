Загадочные баги на iPhone с «Напоминаниями» получили объяснение

Все очень просто.

Вот уже много лет пользователи iPhone время от времени жалуются на непонятные баги с приложением «Напоминания». То оповещения не срабатывают, то из прошлого возвращаются давние напоминания, а то и вовсе задачи сами собой пропадают. На этой неделе решение этих загадочных проблем, наконец, было найдено.

Решение проблем обнаружили пользователи ресурса Reddit. Они на практике выяснили, что неполадки с «Напоминаниями» происходят из-за нахождения в памяти приложения слишком большого числа выполненных напоминаний.

За годы у пользователей скапливаются сотни и даже тысячи выполненных задач в приложении «Напоминания». Они не удаляются автоматически, сохраняясь в списке завершенных.

Их наличие в базе данных приложения «Напоминания» и приводит к различным сбоям. Однако для того, чтобы полностью очистить список выполненных напоминаний недостаточно удалить их через приложения на iPhone.

Для этого необходимо выполнить очистку выполненных задач на сайте iCloud. Только в таком случае получится избавиться от всех уже выполненных задач и обеспечить нормальную работу приложения. Сделать такую очистку легко. Просто перейдите на сайт iCloud, войдите под своей учетной записью и выберите приложение «Напоминания». В нем нужно очистить списки выполненных задач, которых может быть несколько в зависимости от числа созданных списков напоминаний.

Источник: Reddit.

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