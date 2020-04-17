Заказать iPhone SE (2020) уже можно, но не у нас. Не будет ли дефицита?

Внезапно, но он может быть.

17 апреля компания Apple открыла возможность предварительного заказа на iPhone SE 2-го поколения в странах первой волны. Возможность заранее купить смартфон появилась в ряде стран Западной Европы, США, Канаде, Китае и других странах. В России возможность предзаказа нового iPhone SE появится только 23 апреля, буквально за день до старта продаж новинки. Не будет ли нехватки iPhone SE 2-го поколения для всех желающих?

Apple не объявила официальную причину, по которой предзаказ iPhone SE 2-го поколения откроется в России на неделю позже. Однако понять такое решение компании несложно.

Apple будет продавать iPhone SE 2-го поколения по повышенной цене по сравнению с другими смартфонами. Все из-за падения курса рубля в середине марта. Да, рубль уже немного отыграл падение, но Apple решила, так сказать, перестраховаться.

Смотрите сами. Раньше Apple рассчитывала стоимость смартфонов и других устройств так. Официальная цена iPhone 11 — 699 долларов. В России смартфон продается за 59 990 рублей. То есть Apple прежде рассчитывала стоимость своих устройств, исходя из стоимости одного доллара равной 85 рублям (в нее включены налоги и таможенные расходы).

В случае с iPhone SE 2-го поколения ситуация изменилась. Цена смартфона составляет $399 и целых 39 990 рублей в России. Совсем легко увидеть, что цена одна одного доллара теперь составляет 100 рублей по версии Apple.

Вероятно, увеличение цены и повлияло на то, что Apple решила открывать возможность предзаказа iPhone SE 2-го поколения в России позже. В компании могут просто не верить, что подорожавший смартфон будут очень активно раскупать.

В связи с этим вероятность возникновения дефицита iPhone SE 2-го поколения действительно существует. Однако все зависит от спроса на смартфон в других странах и количества устройств в первой партии, производство которой проходило на фоне вспышки эпидемии в Китае.

Другими словами, если вы собрались покупать iPhone SE 2-го поколения, то лучше делать это сразу. Скидок на смартфон в России в любом случае не будет в течение нескольких месяцев.

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