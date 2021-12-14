Закон Мура будет актуален и после 2025 благодаря достижениям Intel
Почему?
Intel планирует более чем в 10 раз увеличить плотность корпусирования, повысив масштабирование логики на 30–50%. Также компания хочет уйти от классических кремниевых транзисторов.
В рамках мероприятия IEEE International Electron Devices Meeting 2021 Intel рассказала о своих достижениях и рассказала о планах на будущее.
В планах:
- Увеличить более чес в 10 раз плотность межсоединений при корпусировании;
- Уменьшить на 30–50% площадь логических схем;
- Улучшить технологии питания и памяти;
- Представить новые идеи в области физики.
В Intel уверены, что Закон Мура будет соблюдаться в будущем.
Закон Мура отражает прогресс в развитии технологий в каждом поколении всех видов устройств: от ПК до смартфонов. Эволюцию не остановить, она постоянно продолжается как в мире живых существ, так и в мире компьютеров и AI.
Отделение Intel Components Research Group занято созданием решений в 3 ключевых областях:
- Технологии масштабирования для увеличения плотности размещения транзисторов;
- Новые возможности кремниевых полупроводников для увеличения мощности;
- Изучение новых концепций для совершенствования вычислительных процессов.
Какие достижения Components Research Group нужно упомянуть?
- Технология напряженного кремния Strained Silicon;
- Транзисторы с диэлектриком затвора высокой диэлектрической проницаемости (Hi-K Metal Gates);
- Транзисторы FinFET, RibbonFET;
- Инновации в области корпусирования, EMIB и Foveros Direct.
Каким образом удастся повысить более чем в 10 раз плотность межсоединений при корпусировании с применением гибридной связки? С помощью технологии Foveros Direct, позволяющей добиться зазора между контактами шириной менее 10 микрон.
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