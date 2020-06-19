«Закон против Apple» захотели смягчить. iPhone вне опасности?

Важные поправки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила смягчить закон о предустановке отечественных приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Согласно предложению ФАС, производители должны будут не предустанавливать приложения на устройства, а только показывать иконки приложений для их загрузки.

Новое предложение ФАС является уступкой компании Apple, которая по-прежнему не выразила готовности сотрудничать с ведомством по предустановке российских приложений, считает источник издания «Коммерсантъ», знакомый с ситуацией.

Российские эксперты полагают, что Apple может выполнить обновленные требования закона, так как компании не придется предустанавливать приложения. Тем не менее, исполнение требований называется невыгодным для Apple. Причина заключается в том, что в таком случае аналогичные требования будут выдвинуты в других странах.

Отметим, что за неисполнение закона о предустановке российских приложений будет предусматриваться штраф в размере до 1 млн рублей. Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Источник: Ъ.

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