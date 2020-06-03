«Залутанные» iPhone в США продают «за копейки»

Но покупать такие не надо.

Волна протестов после убийства Джорджа Флойда в США привела к тому, что некоторые магазины Apple были разграблены. Apple нашла выход из ситуации и удаленно заблокировала все украденные устройства таким образом, чтобы ими невозможно было пользоваться ни при никаких условиях. И теперь эти устройства, по большей части iPhone, продаются американцами «за копейки».

На появление крайне дешевых iPhone на eBay и других торговых площадках обратили внимание зарубежные СМИ. Некоторые продавцы прямо отмечают, что продаваемый iPhone был ранее «залутан» в ходе мародерских маршей на фоне массовых протестов.

Однако часть продавцов пытаются выдать заблокированные Apple смартфоны за рабочие. При этом, для привлечения внимания покупателей такие смартфоны выставляются на продажу всего за несколько десятков долларов.

СМИ предупредили читателей о том, что покупать такие iPhone не нужно. Дело в том, что они заблокированы навсегда. Такие iPhone не подвергаются разблокировке даже в случае, если они возвращаются Apple. «Залутанные» устройства с открытой упаковкой подлежат утилизации.

Источник: AI.com.

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