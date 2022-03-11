Замена VISA и Mastercard — как получить карту UnionPay в России
Всё пропало? Отнюдь нет!
Ушли VISA и Mastercard? Страдаете? Бросьте, это лишнее. Ведь есть китайская UnionPay. Полноценная замена упомянутым в начале платежным системам. И за границей работает! Аж в 180 странах. Из 197! Короче говоря, всюду! И карточку «Мир» с UnionPay можно получить в РФ. Как и где? Блоха расскажет.
МТС Банк такие карты уже предлагает своим клиентам. Правда, оговаривают, что пока «пластика» немного. Каждому не хватит. Но это временно. Скоро карт будет в достатке. Что надо сделать, чтобы ее получить? Просто оформить предварительный заказ.
UnionPay (CUP), что это?
Система платежей ЦБ Китайской Народной Республики. Создана двадцать лет назад, в 2002-м году. Самая большая система, к слову, в мире! Транзакций больше, чем у Визы и Мастеркарда вместе взятых (не забываем, сколько народу в Китае).
Какие банки в РФ предлагают кобейджинговые карты «Мир»-UnionPay?
Они поддерживают две системы: «Мир» и UnionPay? Из крупных:
- «Россельхозбанк»
- «Газпромбанк»
- «Промсвязьбанк»
- «Почта Банк»
А скоро к ним присоединятся:
- ВТБ
- Сбер
- Тинькофф
- МКБ
- Райффайзен Банк
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