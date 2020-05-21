Запущена карта 5G-сетей в мире

Можно наглядно посмотреть.

Компания Ookla запустила карту действующих 5G-сетей в мире. На сайте компании собираются все доступные сети пятого поколения и подробная информация о них.

Сотрудники Ookla собирают на карте как запущенные в коммерческую эксплуатацию 5G-сети, так и работающие в ограниченном режиме. Кроме этого, на карте имеется возможность узнать, в каких странах и городах в ближайшее время готовятся к запуску 5G-сети.

Согласно карте, в настоящее время в мире запущено более 8700 коммерческих 5G-сетей от 123 операторов. Больше всего 5G-сетей находится в США, Японии, Китае, Южной Корее и странах Западной Европы. Наименьшее распространение 5G в России, Индонезии, странах Южной Америки и Африки.

Источник: Ookla.

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