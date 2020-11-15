Запуск ракеты в замедленной съемке — на что способна камера iPhone 12 Pro

На многое – ответили в Apple.

iPhone 12 уже доказал свою «профпригодность» по части фото и видеосъемки. Пока в сети появляются сравнительные обзоры между камерами в рамках одной модели (а также с другими iPhone предыдущих поколений), один из энтузиастов решил запечатлеть на свой iPhone 12 Pro запуск ракеты.

Результат впечатлил всех. Для съемки видео использовалась сверхширокоугольная камера 0,5x, которой также комплектуются iPhone 12 Mini и iPhone 12. В общей сложности 10-часовое видео заняло 270 ГБ места в памяти устройства. Было выставлено разрешение 1080р при скорости кадров 240 FPS.

iPhone 12 Pro фиксировался на штатив. Никаких дополнительных эффектов обработки для видео не использовалось. Несмотря на то, что некоторые владельцы новых iPhone 12 столкнулись с проблемой перегрева во время длительной съемки, в этом случае устройство работало исправно и без нареканий.

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