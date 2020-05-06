Заряд вашего iPhone может «пожирать» Siri. Это легко исправить

Есть способ.

Голосовой помощник Siri может являться причиной повышенной скорости разрядки iPhone под управлением iOS 13. Как выяснили пользователи различных моделей iPhone, Siri может приводить к разрядке аккумулятора, в том числе в фоновом режиме.

Согласно отзывам пользователей iPhone на официальном форуме Apple, Siri может начинать работать нестабильно. Это проявляется в том, что голосовой ассистент значительно сильнее обычного потребляет заряд аккумулятора. На это указывает статистика потребления батареи iPhone в настройках.

При этом, даже полное отключение Siri не помогает исправить проблему. Тем не менее, способ нормализации работы Siri был обнаружен.

Для того, чтобы сделать энергопотребление Siri нормальным, необходимо выполнить сброс настроек iPhone. Речь идет именно о сбросе настроек, а не всего контента. Это означает, что все данные iPhone сохраняются — переживать за их сохранность не нужно.

Выполнение сброса настроек возможно из меню «Настройки» → «Основные» → «Сброс». Там требуется выбрать пункт «Сброс все настройки» и подтвердить операцию. После сброса параметров Siri начнет работать нормально, не разряжая аккумулятора смартфона.

Важно отметить, что сброс настроек приводит к сбросу позиций иконок приложений и удалению сохраненных паролей для Wi-Fi. Все остальные данные не затрагиваются сбросом.

Источник: Apple.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: