Зарядка Apple AirPower могла быть такой — фото прототипа

Реальный прототип.

Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti), коллекционер прототипов устройств Apple, продемонстрировал рабочий вариант коврика-зарядки AirPower.

Тестовый вариант устройства, которое, вероятно, так никогда и не выйдет, выглядит не так, как показывали купертиновцы несколько лет назад. Не исключено, что инженеры в процессе разработке перебирали разные варианты. Но не остановились ни на одном. В серию AirPower не пошла.

Хотя при установке айфона на зарядку появляется реальная анимация. Она вшита в iOS. Ее же нам показывали в рекламных материалах девайса. Таким образом, поддержку AirPower в iOS включили, а вот саму зарядку так и не выпустили.

Интересно:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: