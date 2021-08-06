Зарядка Apple AirPower могла быть такой — фото прототипа
Реальный прототип.
Джулио Зомпетти (Giulio Zompetti), коллекционер прототипов устройств Apple, продемонстрировал рабочий вариант коврика-зарядки AirPower.
Тестовый вариант устройства, которое, вероятно, так никогда и не выйдет, выглядит не так, как показывали купертиновцы несколько лет назад. Не исключено, что инженеры в процессе разработке перебирали разные варианты. Но не остановились ни на одном. В серию AirPower не пошла.
AirPower pic.twitter.com/bv8gi0NiiL
— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) August 5, 2021
Хотя при установке айфона на зарядку появляется реальная анимация. Она вшита в iOS. Ее же нам показывали в рекламных материалах девайса. Таким образом, поддержку AirPower в iOS включили, а вот саму зарядку так и не выпустили.
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