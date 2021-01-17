Зарядка Belkin для iPhone может вызвать пожар

Обратите внимание.

У Belkin близкие отношения с Apple. Аксессуары компании – частые гости в “яблочном” магазине. Однако не все они безопасны.

Героем дня стала беспроводная зарядка Belkin Portable Wireless Charger + Stand Special Edition. Речь о модели WIZ003, предназначенной для iPhone.

Сообщается, что Belkin начала отзывать гаджет. Некоторые WIZ003 сильно перегреваются. Они способны вызвать пожар. Возврату подлежат 2 280 устройств. Вот их серийные номера:

35B01DO6010501-35B01DO6015500

35B01DO6029400-35B01DO6033704

35B01DO6010001-35B01DO6010500

35B01DO5010350-35B01DO5014350

35B01DO5014500-35B01DO5020003

35B01DO6016560-35B01DO6020560

У вас другой “серийник”? Тогда беспокоиться не следует. Пользуйтесь дальше.

Всем пострадавшим от отзыва возместят стоимость аксессуара. Заявки принимаются на официальном сайте Belkin.

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