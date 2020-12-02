Мощно и быстро – зарядка Mi 65W Fast Charger представлена в России

Инновация, помещающаяся в ладони.

На российской презентации 1 декабря Xiaomi помимо прочего представила устройство для быстрой зарядки Mi 65W Fast Charger. Несмотря на то, что адаптер примерно в 2 раза меньше стандартного, его мощность действительно впечатляет.

Устройство действительно компактно – оно может поместиться в ладони.

Устройство Mi 65W Fast Charger изготовлено с использованием технологии GaN на базе нитрида галлия. Новая зарядка предоставляет на 30% больше мощности (65 Вт) по сравнению с кремниевыми альтернативами. Mi 65W Fast Charger способен быстро зарядить смартфон, ноутбук и даже игровую консоль.

Купить 65-ваттное зарядное устройство можно с 1 декабря по цене 2 590 рублей. Аксессуар доступен на сайте Mi.com, а также в авторизованных Mi Store, DNS, М.Видео, Эльдорадо, Связной, РБТ, Wildberries, Ситилинк, Ozon и Onlinetrade.

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