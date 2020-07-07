Зеленая или оранжевая точка на iPhone в iOS 14. Что это?

Давайте разбираться.

Один из самых частых запросов среди пользователей iPhone под управлением бета-версии iOS 14 связан с новыми непонятными для многих световыми индикаторами в статусной строке. Речь идет о разноцветных точках, которые время от времени отображаются в правой части статусной строки. Их заметило большинство бета-тестеров iOS 14, но для чего они нужны разобрались не все.

В статусной строке на iPhone под управлением iOS 14 может появляться небольшая точка двух цветов: зеленого или оранжевого. Она добавлена компанией Apple в iOS 14 для увеличения общей прозрачности операционной системы. Этот индикатор уведомляет пользователя о том, что какое-либо из приложений на iPhone получило доступ к камере или микрофонам устройства.

Если на iPhone загорается зеленая точка, это означает, что в настоящий момент активна камера смартфона. Если оранжевая — значит активировались микрофоны.

Важно знать, что срабатывание индикатора не означает, что на iPhone началась запись видео на камеру или звука на микрофоны. Смысл заключается в том, что какое-либо из установленных приложений обратилось к камере или микрофону и потенциально может начать выполнение записи.

Благодаря новому индикатору в iOS 14 пользователи iPhone смогут наглядно определять приложения, которые тайно выполняют запросы к функциям устройства. В результате пользователи будут иметь возможность отказаться от использования приложений, выполняющих запись в фоновом режиме, причем делая это без ведома владельца iPhone.

Источник: 9to5Mac.

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