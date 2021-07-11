Зеленый остров в Ростове-на-Дону — как он изменился в 2021 году

Прогулялся.

Продолжаем серию фотопрогулок по Ростову-на-Дону. В прошлый раз была обобщенная фотопанорама центра города. А вчера я прогулялся на Зеленый Остров (гулять я люблю, так что прогулка на 15 км в одну сторону и 15 км в обратную не пугает). Ранее чудовищно (после распада Союза) Зеленый Остров заброшенное место. А теперь вот тут построили парк, облагородили пляж, постелили зеленый газон и так далее.

Начнем прогулку. Подходим. Видим заброшенный индастриал. На заднем фоне уже строят новый дом. Вероятно, скоро эти старинные строения снесут. Не нужны…

Есть что-то такое, грустно-ностальгическое в таких вот строениях.

Проходим через мост. Не капитальный, понтонный. Много лет он такой. Впереди парковка парусников и катеров. Ну и яхты иногда паркуют. Раньше, кстати, за переезд через мост на машине брали деньги. Теперь, когда в руки всё взяла администрация города, проезд бесплатный. Непонятных мужиков, требовавших денег, отправили восвояси.

Сделали дорожку. Поставили лавочки.

Народ играет в пляжный волейбол. Кайф.

Посмотрим с другой стороны. Симпатично.

А что на пляже? Поставили раздевалки, навесы. Культурно, опрятно. Но народу очень много. Суббота все-таки. Выходной.

Детям классно. Да и взрослым, думается, тоже. Что впереди? Большой жилой комплекс.

Мусора многовато. Хотя и урн куча. Почему-то люди предпочитают выкидывать все в одну… Странно да.

Видео этих мест, чтобы передать атмосферу.

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И второе.

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Возле памятника советским воинам тьма собак. Целая стая.

Уходим. Идти обратно далеко.

Минусы? Много пьяных на пляже и асоциальных личностей. Как бороться? Вероятно, ставить работником администрации. Поможет ли, честно не знаю…

Что еще не так? Зеленые газоны постелили, а о системе поливов не позаботились. Уже выгорел. Но в целом впечатления положительные.

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