Зеленый остров в Ростове-на-Дону — как он изменился в 2021 году
Прогулялся.
Продолжаем серию фотопрогулок по Ростову-на-Дону. В прошлый раз была обобщенная фотопанорама центра города. А вчера я прогулялся на Зеленый Остров (гулять я люблю, так что прогулка на 15 км в одну сторону и 15 км в обратную не пугает). Ранее чудовищно (после распада Союза) Зеленый Остров заброшенное место. А теперь вот тут построили парк, облагородили пляж, постелили зеленый газон и так далее.
Начнем прогулку. Подходим. Видим заброшенный индастриал. На заднем фоне уже строят новый дом. Вероятно, скоро эти старинные строения снесут. Не нужны…
Есть что-то такое, грустно-ностальгическое в таких вот строениях.
Проходим через мост. Не капитальный, понтонный. Много лет он такой. Впереди парковка парусников и катеров. Ну и яхты иногда паркуют. Раньше, кстати, за переезд через мост на машине брали деньги. Теперь, когда в руки всё взяла администрация города, проезд бесплатный. Непонятных мужиков, требовавших денег, отправили восвояси.
Сделали дорожку. Поставили лавочки.
Народ играет в пляжный волейбол. Кайф.
Посмотрим с другой стороны. Симпатично.
А что на пляже? Поставили раздевалки, навесы. Культурно, опрятно. Но народу очень много. Суббота все-таки. Выходной.
Детям классно. Да и взрослым, думается, тоже. Что впереди? Большой жилой комплекс.
Мусора многовато. Хотя и урн куча. Почему-то люди предпочитают выкидывать все в одну… Странно да.
Видео этих мест, чтобы передать атмосферу.
И второе.
Возле памятника советским воинам тьма собак. Целая стая.
Уходим. Идти обратно далеко.
Минусы? Много пьяных на пляже и асоциальных личностей. Как бороться? Вероятно, ставить работником администрации. Поможет ли, честно не знаю…
Что еще не так? Зеленые газоны постелили, а о системе поливов не позаботились. Уже выгорел. Но в целом впечатления положительные.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
Классно больше фото интересно мне нравится Ростов