Жадность или расчет? Apple стала давать меньше денег за старые iPhone

Все из-за скорого выхода iPhone 12.

Apple уменьшила размер выплат за обмен старых моделей iPhone на новые по программе trade-in. Согласно обновленной информации с официального сайта компании, с начала июля Apple сократила размер выплат на 5-50 долларов в зависимости от обмениваемой модели.

Сильнее всего «досталось» iPhone XS и iPhone XS Max. Apple сократила выплаты по обмену этих моделей на $50. Теперь владельцы iPhone XS получают скидку в размере $370 при обмене устройства на новое, а пользователи iPhone XS Max — $450.

Выплаты по обмену iPhone X сократились на $40 до $280. iPhone XR и iPhone 8 Plus стали оцениваться компанией на $30 дешевле — в $270 и $220 соответственно. Другие модели подешевели в рамках программы trade-in на $20 или меньше.

Как отметили в издании MacRumors, Apple снизила выплаты по программе trade-in в преддверии выхода iPhone нового поколения. Презентация новых смартфонов Apple может состояться примерно через два месяца. Однако отметим, что ранее неоднократно проходили слухи о намерении Apple перенести презентацию iPhone 12 на более поздний срок.

Источник: MR.

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