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Желающих много, а айфонов мало — iPhone 12 Pro в дефиците до весны 2021 году

1 Дек, 2020

Желающих много, а айфонов мало — iPhone 12 Pro в дефиците до весны 2021 году

На всех не хватит.

Taiwan Economic Daily пишет, что спрос на айфоны 2020 года выпуска оказался куда выше, чем ожидали аналитики. К сожалению, на всех новеньких смартфонов от Apple не хватит. Поставщики комплектующих попросту не справляются.

Эксперты уверены, что проблема сохранится до второго квартала следующего года. К тому моменту, возможно, закончится злополучная пандемия коронавируса и производители деталей выйдут на требующиеся мощности.

Самым уязвимым в данном случае является iPhone 12 Pro. К примеру, закажи вы сегодня новенький премиальный айфон в Китае, ждать его пришлось бы около месяца.

Также высокой популярностью пользуется флагман iPhone 12 Pro Max. А вот спрос на iPhone 12 и iPhone 12 mini оказался ниже ожидаемого.

А что у вас? Есть проблемы с приобретением нового айфона?

Источник: ITHome

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