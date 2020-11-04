Желтеет дисплей iPhone 12 или iPhone 12 Pro? Вы не одиноки
Раздражающий желтый.
Уже успели стать счастливым обладателем iPhone 12 или iPhone 12 Pro? Замечали, что экран смартфона часто становится слишком уж желтым? Что же, это не брак, а фича! С такой «проблемой» столкнулись многие.
В чем причина? Эксперты предполагают, что все дело в использовании более теплого цветового профиля — куда теплее, чем у серии iPhone 11.
Сравним включенные iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro на фото:
Или тут:
И, судя по сообщениям пользователей, отключение функций True Tone и Night Shift не поможет — желтый оттенок, хоть и менее, но все равно остается заметен.
Впрочем, стоит отметить, что желтоватый оттенок раздражает не всех — кому-то излишняя «теплота», напротив, по душе.
Представители Apple комментариев по этой теме пока не давали.
Источник: Wccftech
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