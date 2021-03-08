Женщин с 8 марта поздравили прямо из космоса
С борта МКС.
Сегодня Международный женский день. Всех причастных – поздравляем! Но лучше посмотрите ролик с Международной космической станции.
Пожелать любви, внимания и заботы решили космонавты “Роскосмоса” – Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков. Участники шестьдесят четвертой экспедиции на МКС.
Они записали поздравление женщинам с орбиты. Что придает жесту ценность. Не каждый день приятные слова приходят прямо из космоса.
Пожелания адресованы женам и дочкам, сестрам и мамам, а так же бабушкам. Проект “Подкованная Блоха” присоединяется к сказанному.
Источник: roscosmos.ru
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