Жесты отменить и повторить в iPhone — как пользоваться
Расскажем и покажем.
Наверняка при вводе текста на айфон вы допускаете ошибки. Это нормально. Экран все-таки маленький, а сенсоры хоть и хороши, по-прежнему неидеальны. С точностью старой и доброй физической клавы им по-прежнему не сравниться. Так что без редактирования никуда. Тут и приходят на помощь жесты Отменить и Повторить, о которых знают далеко не все. Большинство по-прежнему трясут свои айфоны или же жмут на удалить. Теперь же вы будете знать, как Отменять и Повторять быстрее и удобнее.
Начнем.
Как Отменить последнее действие на iPhone?
Установлена iOS 13 или более поздняя АйОс? Тогда вы можете приобщиться к теме. Просто проведите по экрану 3 пальцами справа налево. Неважно где, в любом месте. Всё! Попробуйте. Удобно.
Как Повторить последнее действие?
Стёрли что-то не то? Догадались уже, что делать? Все правильно. Проводим теми же тремя пальцами, но уже слева направо.
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