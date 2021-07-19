Жесты отменить и повторить в iPhone — как пользоваться

Расскажем и покажем.

Наверняка при вводе текста на айфон вы допускаете ошибки. Это нормально. Экран все-таки маленький, а сенсоры хоть и хороши, по-прежнему неидеальны. С точностью старой и доброй физической клавы им по-прежнему не сравниться. Так что без редактирования никуда. Тут и приходят на помощь жесты Отменить и Повторить, о которых знают далеко не все. Большинство по-прежнему трясут свои айфоны или же жмут на удалить. Теперь же вы будете знать, как Отменять и Повторять быстрее и удобнее.

Начнем.

Как Отменить последнее действие на iPhone?

Установлена iOS 13 или более поздняя АйОс? Тогда вы можете приобщиться к теме. Просто проведите по экрану 3 пальцами справа налево. Неважно где, в любом месте. Всё! Попробуйте. Удобно.

Как Повторить последнее действие?

Стёрли что-то не то? Догадались уже, что делать? Все правильно. Проводим теми же тремя пальцами, но уже слева направо.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)