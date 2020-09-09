«Живая» петля

107 лет воздушному рекорду!

Пилот Нестеров сто семь лет тому назад прочертил в вертикальной небесной плоскости замкнутый эллипс! Это была первая «мертвая петля» в мире! «Петля Нестерова»! Он проделал это над аэродромом в Киеве в 1913 году.

Всяческие небесные крены, воздушные виражи, и эоловы спирали и прочие действия в небе по инструкциям полетов тех лет были строжайше запрещены! Но пилот на своём «Ньюпорте», на высоте около тысячи метров, вырубил мотор и стал осуществлять пикирование. За чуть больше, чем пол километра снова запущен мотор, и машина вертикально взмыла вверх, затем перевернулась кверху брюхом и, описав окружность, пошла в пике! Опять заглушен мотор, штурвал – на себя и… плавное приземление.

Пилоты, пытавшиеся ранее проделывать подобное, как правило, не выживали из-за несовершенства самолётов на заре прошлого века, разрушавшихся не выдерживая перегрузок. Потому петля и была названа «мёртвой».

Мировые СМИ того времени захлёбываясь от восторга, описывали сенсационное событие! Многие утверждали, что совершено «безрассудство»! Но большинство признали, что произошёл новейший виток развития авиации, что он послужит спасению жизней будущих лётчиков и, что петля эта не «мёртвая», а «живая»!

Воздухоплаватели Киевского товарищества и научно-техническое общество вручили военному лётчику Нестерову медаль чистого золота. До этого только профессор Жуковский был удостоен подобной.

Яркая жизнь Нестерова была изумительной, прекрасной, но короткой. Он всегда был первым! И в Первую мировую погиб, как герой, пойдя на 1-й в истории воздушных боёв таран!

Нестеров Пётр Николаевич оставил в небе, в душах многих поколений, в русской и всемирной авиации ярчайший след в виде своей знаменитой петли!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: