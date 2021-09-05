Живое фото чехлов для iPhone 13 Pro Max

Так что точно 13 Pro Max.

Еще одно подтверждение, что новые Айфоны называются не 12s, а 13. В сети опубликованы фотографии чехла смартфона iPhone 13 Pro Max.

Смотрим.

Чем хорош будет новый Про Макс?

Он получит самую крутую камеру в истории Айфонов. У него будет самая большая батарея среди всех Айфонов за все время. Смартфон оснастят крутейшим большим OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Версия на 1 ТБ для тех, кто против iCloud. Ну и статус самого-самого Айфона, конечно.

Читаем:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)