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Живое фото чехлов для iPhone 13 Pro Max

5 Сен, 2021

Живое фото чехлов для iPhone 13 Pro Max

Так что точно 13 Pro Max.

Еще одно подтверждение, что новые Айфоны называются не 12s, а 13. В сети опубликованы фотографии чехла смартфона iPhone 13 Pro Max.

Смотрим.

Чем хорош будет новый Про Макс?

  1. Он получит самую крутую камеру в истории Айфонов.
  2. У него будет самая большая батарея среди всех Айфонов за все время.
  3. Смартфон оснастят крутейшим большим OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.
  4. Версия на 1 ТБ для тех, кто против iCloud.
  5. Ну и статус самого-самого Айфона, конечно.

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