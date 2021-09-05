Живое фото чехлов для iPhone 13 Pro Max
Так что точно 13 Pro Max.
Еще одно подтверждение, что новые Айфоны называются не 12s, а 13. В сети опубликованы фотографии чехла смартфона iPhone 13 Pro Max.
Смотрим.
Чем хорош будет новый Про Макс?
- Он получит самую крутую камеру в истории Айфонов.
- У него будет самая большая батарея среди всех Айфонов за все время.
- Смартфон оснастят крутейшим большим OLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.
- Версия на 1 ТБ для тех, кто против iCloud.
- Ну и статус самого-самого Айфона, конечно.
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