«Живой» iPhone 13 Pro Max показали на видео — меньше челка, больше объективы

Смотрим на прототип.

На YouTube-канале Unbox Therapy появилось видео, на котором со всех сторон демонстрируется прототип флагманского iPhone 13 Pro Max. Это макет без электронной начинки, чистый «кузов». Но предоставлен он был авторитетным инсайдером Беном Гескиным (Ben Geskin), а ему можно верить.

Вероятно, что именно так и будет выглядеть новый топовый айфон, который представят в сентябре (вероятно, что 13 числа).



Что изменилось? Челка стала меньше. На таком большом смартфоне это особенно заметно.

Динамик теперь оказался выше. Ну и датчики изображения тыльной камеры увеличились. Снимать новенький Про Макс будет изумительно, даже не сомневаемся.

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