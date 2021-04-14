«Живой» iPhone 13 в синей расцветке и с диагональной камерой — вот таким он будет

Чуть-чуть другой.

Никаких революционных внешних изменений в линейке iPhone 13 ждать не приходится. Да и в 14 тоже. Еще пару лет форма корпуса будет такой же, как у iPhone 12. Но вот остальные составляющие могут и будут меняться. Например, камеры. У iPhone 13 (базового и мини) она будет другой, не такой, как у iPhone 11 и 12. Объективы разместят диагонально. Впервые в истории айфонов.

Вчера мы видели CAD-рендеры. А сегодня энтузиасты уже создали полноценное почти что живое изображение нового айфона в синей расцветке.

Как вам такая камера? Нравится? Нет?

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