«Живой» iPhone 13 в синей расцветке и с диагональной камерой — вот таким он будет
Чуть-чуть другой.
Никаких революционных внешних изменений в линейке iPhone 13 ждать не приходится. Да и в 14 тоже. Еще пару лет форма корпуса будет такой же, как у iPhone 12. Но вот остальные составляющие могут и будут меняться. Например, камеры. У iPhone 13 (базового и мини) она будет другой, не такой, как у iPhone 11 и 12. Объективы разместят диагонально. Впервые в истории айфонов.
Вчера мы видели CAD-рендеры. А сегодня энтузиасты уже создали полноценное почти что живое изображение нового айфона в синей расцветке.
Как вам такая камера? Нравится? Нет?
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