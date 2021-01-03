Samsung Galaxy Buds Pro: характеристики, дата выхода, фото и цена в России

Крутые наушники за 200 с лишним евро.

Портал Slashleaks опубликовал первые реальные фотографии премиальных наушники Galaxy Buds Pro от Samsung. Ожидаемая стоимость новинки — порядка 230 евро. У нас они будут стоить однозначно больше 20 тысяч рублей.

Представить их официально должны уже 14 января, тогда же, когда и смартфоны серии Galaxy S21.

На фото мы видим сами наушники, зарядный футляр, инструкцию и упаковку.

Характеристики Galaxy Buds Pro

Известно, что каждый наушник оснастят двумя динамиками — низкочастотным на 11 мм и высокочастотным на 6,5 мм. Емкость батареи наушников равна 61 мА*ч, футляра — 472 мА*ч. Автономность на ровне — от 5 до 18 часов без подзарядки. Уровень защиты от воды и пыли соответствует стандарту IPX7. Кроме того, нас ожидает система активного шумоподавления и поддержка технологий SoundAlive и Dolby Atmos.

Что касается комплектации, то в коробке будут сами Galaxy Buds Pro, футляр, бумажки, кабель и 3 набора амбушюров.

Источник: Slashleaks

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