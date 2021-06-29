«Живые» iPhone 13 и iPhone 13 Pro на фотографиях

Новые фото.

Портал MacRumors показал фотографии iPhone 13 и iPhone 13 Pro, которые выложил в сеть инсайдер под ником DuanRui. Конечно, речь идет не о реальных новых айфонах, а о всего лишь «живых» макетах, которые используются, например, производителями чехлов. Но пустые модельки на этот раз весьма качественные (самые качественные из тех, что мы видели до сих пор).

Смотрим.

Именно так на 99,9% и будут выглядеть следующие айфоны.

То есть, точно также, как и iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Разница видна только у базовой модели — диагональное расположение объективов тыльной камеры.

Чем еще будут отличаться новые айфоны от нынешних? Кратко и тезисно ниже:

Датчики камер большего размера .

. Ультраширокоугольные модули с автофокусировкой у iPhone 13 Pro и 13 Pro Max .

. Батареи большей емкости у всех четырех моделей .

. Диагонально расположенные объективы у iPhone 13 и 13 mini .

. Уменьшенный размер челки с Face ID и селфи-камерой .

. Возможно появление версий на 1 ТБ (актуально только для прошки и прошки макс) .

. Новая SoC .

Всё. По сути, рестайлинг.

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