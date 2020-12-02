Жуть! iPhone 12 теряют сигнал

Плохо.

Портал 9to5Mac пишет, что владельцы смартфонов модельного ряда Айфон 12 столкнулись с новой неожиданной проблемой — смартфон попросту теряет связь с сетью. Это касается и 5G и 4G. Сигнал пропадает неожиданно и это массовая проблема — на форумах сотни сообщений, посвященных этой беде.

Эксперты предположили, что новые айфоны теряют сигнал при переключении с одной вышки сотовой связи на другую. Если это так, то обновление наверняка исправит этот досадный баг.

К слову, на Айфон 11 и более ранних айфонах такой проблемы не возникает.

Также сообщается, что чаще всего связь теряется у пользователей операторов Verizon, AT&T и T-Mobile.

Apple пока что официальных комментариев по этой теме не давала.

Источник: 9to5Mac

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