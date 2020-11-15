Жуть! В Бразилии нашли настоящего орка

Варкрафт головного мозга.

Любите Warcraft? Фанатеете от World of Warcraft (ей уже, на минуточку, 16 лет)? Хотели бы встретить реального орка? Это возможно. В Бразилии нашли такого. Правда!

СМИ сообщает, что поклонник фэнтези из этой южной и теплой страны настолько впечатлился рассказами о зеленокожих воинах, что изменил свое тело настолько, что сам стал выглядеть точь-в-точь, как орк.

Сам он себя так и называет — Орк. На теле у него множество татуировок, пирсинга. Кроме того, он сделал операцию на глазах, языке, вставил себе клыки. Да, стоматологи даже изменили ему нижнюю челюсть так, чтобы огромные бивни смотрелись на ней максимально естественно.

По словам господина Орка, таким образом он просто пытается привести свою внешность к гармонии с собственным внутренним миром. Он и правда ощущает себя орком.

Источник: Dailymail

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