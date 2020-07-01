Жуткий баг iOS 14 напугал пользователей

Страшновато.

Пользователи iPhone под управлением бета-версии iOS 14 обратили внимание на необычный и жуткий баг, который может происходить в новой операционной системе. Из-за недоработки одной из функций iOS 14, iPhone может ошибочно предупреждать о том, что рядом с ним зафиксирован детский плач.

В iOS 14 компания Apple реализовала функцию, которая может определять детский плач в фоновом режиме. Если такое происходит, iPhone предупреждает пользователя специальным оповещением. Тем самым у пользователя появляется возможность среагировать на плач ребенка в другой комнате.

Однако на стадии бета-версии iOS 14 функция работает нестабильно. Пользователи отметили, что иногда предупреждение о детском плаче появляется по ошибке. Некоторые владельцы iPhone у которых нет детей отметили, что поступающее посреди ночи оповещение о детском плаче выглядит довольно пугающе.

Напомним, что на текущий момент iOS 14 находится на стадии раннего бета-тестирования. Компания выпустит финальную версию iOS 14 с уменьшенным числом недоработок осенью 2020 года.

Источник: Reddit.

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