Злая Sony — компания запретила создавать сменные панели для PlayStation 5

Увы.

Ранее для next-gen консоли PlayStation 5 сторонний производитель начал предлагать эксклюзивные дополнительные панели разных цветов. Однако Sony оказалась против этого. Платформодержатель считает, что неофициальных сменных панелей для их приставки PlayStation 5 быть не должно.

Таковые продавал по предзаказу сайт PlateStation5.com, но из-за претензий со стороны Sony он сменил название на CustomizeMyPlates.com.

Представители сайта заявили: «На минувшей неделе нам пришлось изменить название сайта из-за обращения Sony. Об этом нас попросили юристы компании, заявив, что мы нарушаем права на товарный знак. Казалось, что все закончилось. Мы продолжили работу над панелями. Но вскоре с нами вновь связались юристы Sony и пригрозили судом, если мы не прекратим изготовление сменных панелей и не перестанем их продавать».

В итоге производитель кастомных панелей вернул деньги всем тем, кто сделал на них предзаказ ранее.

Вывод очевиден — неофициальных панелей для PlayStation 5 не будет. Геймерам остается либо делать их самостоятельно, либо ждать официальные.

Напомним, что продажи консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition стартуют в России 19 ноября. Стоимость версии с дисководом составит 46 990 рублей. Модель без привода Blu-Ray обойдется в 37 990 рублей.

Источник: ScreenRant

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