ZTE Axon 20 5G Extreme Edition — стильный смартфон с подэкранной селфи-камерой

Стильно и необычно.

Компания ZTE в своем официальном аккаунте в китайской социальной сети Weibo показала изображение смартфона ZTE Axon 20 Extreme Edition. Это продвинутая версия ZTE Axon 20 5G, представленного в сентябре.

Напомним, что Axon 20 5G стал первым смартфоном в мире со скрытой за дисплеем селфи-камерой.

На изображении мы видим корпус устройства в оранжевой расцветке с логотипом Axon. Камера состоит из четырех датчиков.

Учитывая, что гаджет именуется Extreme Edition, скорее всего производитель использует другой чипсет, а не Snapdragon 765G, как у простого ZTE Axon 20 5G.

К сожалению, характеристики устройства производитель не раскрыл.

Напомним, что Axon 20 5G оснащен 6,92-люймовым OLED-дисплеем с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Объем оперативной памяти равен 6 или 8 ГБ. Максимальная емкость накопителя составляет 256 ГБ. Внутри находится батарея на 4220 мА*ч с поддержкой скоростной зарядки мощностью 30 Вт. Смартфон получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру и тыльную квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп.

Источник: Gizmochina

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