ZTE Axon 30: цена, характеристики, дата выхода в России
Смартфон с подэкранной камерой
ZTE представила свой новый смартфон Axon 30. Да, он вышел позже Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra. Последний, напомним, называют лучшим для съемки Луны. Чем выделяется стандартный ZTE Axon 30? Расскажем.
Начнем с цены.
Цена ZTE Axon 30
Все зависит от конфигурации.
- ZTE Axon 30 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш памяти — $340.
- ZTE Axon 30 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш памяти — $385.
- ZTE Axon 30 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш памяти — $430.
- ZTE Axon 30 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш памяти — $480.
У нас? Когда привезут, ждем ценник от 30 000 рублей до 45 000 рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 870
- Дисплей: 6,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Камера: 64 + 8 + 5 Мп
- Селфи-камера: подэкранная, 16 Мп
- Аккумулятор: 4200 мА*ч
- Быстрая зарядка: 55 Вт
- ОС: Android 11 + MyOS 11
- Габариты: 170,2 × 77,8 × 7,8 мм
- Вес: 189 г.
- Остальное: мощная система жидкостного охлаждения
Дата выхода
Уже. А в России? Ждем. Надеемся, что в августе или сентябре.
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