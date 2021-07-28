ZTE Axon 30: цена, характеристики, дата выхода в России

Смартфон с подэкранной камерой

ZTE представила свой новый смартфон Axon 30. Да, он вышел позже Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra. Последний, напомним, называют лучшим для съемки Луны. Чем выделяется стандартный ZTE Axon 30? Расскажем.

Начнем с цены.

Цена ZTE Axon 30

Все зависит от конфигурации.

ZTE Axon 30 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш памяти — $340 .

. ZTE Axon 30 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш памяти — $385 .

. ZTE Axon 30 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш памяти — $430 .

. ZTE Axon 30 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш памяти — $480 .

У нас? Когда привезут, ждем ценник от 30 000 рублей до 45 000 рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 870

Дисплей: 6,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Full HD+

ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Камера: 64 + 8 + 5 Мп

Селфи-камера: подэкранная, 16 Мп

Аккумулятор: 4200 мА*ч

Быстрая зарядка: 55 Вт

ОС: Android 11 + MyOS 11

Габариты: 170,2 × 77,8 × 7,8 мм

Вес: 189 г.

Остальное: мощная система жидкостного охлаждения

Дата выхода

Уже. А в России? Ждем. Надеемся, что в августе или сентябре.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)