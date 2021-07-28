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ZTE Axon 30: цена, характеристики, дата выхода в России

28 Июл, 2021

ZTE Axon 30: цена, характеристики, дата выхода в России

Смартфон с подэкранной камерой

ZTE представила свой новый смартфон Axon 30. Да, он вышел позже Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra. Последний, напомним, называют лучшим для съемки Луны. Чем выделяется стандартный ZTE Axon 30? Расскажем.

Начнем с цены.

Цена ZTE Axon 30

Все зависит от конфигурации.

  • ZTE Axon 30 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш памяти — $340.
  • ZTE Axon 30 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш памяти — $385.
  • ZTE Axon 30 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш памяти — $430.
  • ZTE Axon 30 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш памяти — $480.

У нас? Когда привезут, ждем ценник от 30 000 рублей до 45 000 рублей.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 870
  • Дисплей: 6,9 дюймов, AMOLED, 120 Гц, Full HD+
  • ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Камера: 64 + 8 + 5 Мп
  • Селфи-камера: подэкранная, 16 Мп
  • Аккумулятор: 4200 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 55 Вт
  • ОС: Android 11 + MyOS 11
  • Габариты: 170,2 × 77,8 × 7,8 мм
  • Вес: 189 г.
  • Остальное: мощная система жидкостного охлаждения

Дата выхода

Уже. А в России? Ждем. Надеемся, что в августе или сентябре.

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