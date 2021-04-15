ZTE Axon 30 Ultra представлен официально — крутой флагман с суперкамерой

Крутой и дорогой.

Компания ZTE представила сегодня два смартфона. Это ZTE Axon 30 Pro и флагманский ZTE Axon 30 Ultra. Первый интересный, но не настолько. А вот второй неимоверно крут. Это настоящий топ.

Расскажем подробнее.

Внутри находится могучий Snapdragon 888. Объем ОЗУ равен 8, 12 или 16 ГБ, флэш-памяти тут 128, 256 ГБ или 1 ТБ. Емкость накопителя составляет 4600 мА*ч. Есть быстрая зарядка на 66 Вт. У ZTE Axon 30 Ultra 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц (феноменально!).

Но круче всего тыльная камера. У нее три объектива по 64 Мп и перископный телевик на 8 Мп. Одна из лучших камер среди смартфонов с функцией астрофотографии и прочими плюшками.

Выглядит девайс также сногсшибательно. У него металлический корпус и стеклянная задняя панель.



Работает новинка на Android 11.

А цены?

ZTE Axon 30 Ultra с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — $720

ZTE Axon 30 Ultra с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ — $765

ZTE Axon 30 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ — $1020

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