ZTE Axon 30 Ultra Space Edition — первый смартфон в мире с 18 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Еще один суперфлагман.

ZTE расширяет линейку ZTE Axon 30. 25 ноября состоится презентация суперфлагманской модели ZTE Axon 30 Ultra Space Edition. Производитель утверждает, что это будет первый смартфон в истории с 18 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ.

До сих пор топовой моделью ZTE являлась Axon 30 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти.

ZTE Axon 30 Ultra Space Edition будет доступен в ограниченных количествах. Это эксклюзивная модель пока что только для рынка КНР. Когда и появится ли вообще устройство на международном рынке, мы не знаем. Стоимость девайса также не называется. Но будет дорого, это очевидно.

Гаджет оснащен 144-герцовым AMOLED-экраном на 6,67 дюймов. Это панель с разрешением Full HD+. Внутри находится чип Snapdragon 888. Главная камера состоит из четырех датчиков: три сенсора по 64 Мп и телевик на 8 Мп. Фронталка 16-мегапиксельная.

Емкость батареи составляет 4600 мА*ч. Есть быстрая 66-ваттная зарядка.

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