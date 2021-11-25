ZTE Voyage 20 Pro — тонкий смартфон с батареей на 5100 мА*ч за $340
Потенциальный хит продаж.
Компания ZTE анонсировала свой новый смартфон под названием ZTE Voyage 20 Pro. Новинка получила стильный тонкий корпус, огромный аккумулятор и отличную камеру.
Подробнее, как водится, ниже.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 720 5G
- Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, 90 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 12 ГБ
- Батарея: 5100 мА*ч + быстра 66-ваттная зарядка
- Тыльная камера: 64 Мп + ширик на 120 градусов + макрокамера (снимает с 3 см)
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 11
- Толщина: 8,3 мм
- Вес 190 г
Цена
Всего $345.
Дата выхода
В Китае уже. У нас очень ждем. Благо смартфоны ZTE в РФ пользуются высокой популярностью. С вероятностью в 99% эту модель к нам привезут.
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