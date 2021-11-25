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ZTE Voyage 20 Pro — тонкий смартфон с батареей на 5100 мА*ч за $340

25 Ноя, 2021

ZTE Voyage 20 Pro — тонкий смартфон с батареей на 5100 мА*ч за $340

Потенциальный хит продаж.

Компания ZTE анонсировала свой новый смартфон под названием ZTE Voyage 20 Pro. Новинка получила стильный тонкий корпус, огромный аккумулятор и отличную камеру.

Подробнее, как водится, ниже.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Dimensity 720 5G
  • Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, 90 Гц, Full HD+
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 12 ГБ
  • Батарея: 5100 мА*ч + быстра 66-ваттная зарядка
  • Тыльная камера: 64 Мп + ширик на 120 градусов + макрокамера (снимает с 3 см)
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОС: Android 11
  • Толщина: 8,3 мм
  • Вес 190 г

Цена

Всего $345.

Дата выхода

В Китае уже. У нас очень ждем. Благо смартфоны ZTE в РФ пользуются высокой популярностью. С вероятностью в 99% эту модель к нам привезут.

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