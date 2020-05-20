Звонят с незнакомых номеров и сбрасывают. Зачем и как бороться?

Пора разобраться.

Звонки с незнакомых номеров — настоящая напасть для многих. У абонентов с «засветившимися» в интернете номерами может поступать по несколько таких звонков в день. При этом часть из них «странные» — вызов идет пару секунд и после сбрасывается. Зачем выполняются такие звонки и как с ними эффективно бороться? Рассказали в этой статье.

Зачем звонят и сбрасывают

В большинстве случаев сброшенный через 2-3 секунды вызова звонок является мошенническим или спамерским. Зачем такие звонки делаются и как с ними бороться? Давайте разбираться.

Итак, зачем же нам звонят и сбрасывают, да еще и по нескольку раз в день? Чаще всего это происходит с целью вынудить абонента на выполнение обратного звонка. Человек замечает пропущенный вызов и, не желая пропускать потенциально важный звонок, перезванивает обратно.

На той стороне трубки его может поджидать кто угодно: от полноценных телефонных мошенников до представителей банков и других финансовых организаций.

Это понятно, но в чем смысл? Почему им не позвонить самим?

И вновь в большинстве случаев (не во всех) это делается для того, чтобы обойти закон. Согласно статье 15 Закона о персональных данных и статье 18 Закона о рекламе, продвижение товаров посредством прямых телефонных звонков законно только в случае, если абонент соглашался на их получение.

Но вы ведь не соглашались на это? Вот и приходится спамерам выкручиваться. Вынуждая вас перезванивать на сброшенные вызовы, спамеры обходят таким образом закон.

Нередко по ту сторону вызова вовсе не «безобидные» рекламные менеджеры, которые хотят впарить вам диван или услуги по наращиванию ногтей. В отдельных случаях перезвонить вынуждают реальные мошенники. Распознать их крайне легко — в конечном итоге они требуют от вас каких-либо действий, будь это установка приложения на смартфон (разумеется, вредоносного) или выдача конфиденциальных данных, чаще всего связанных с банковской картой.

Относительно редко для нашего времени обратный звонок на сброшенный вызов грозит банальным списанием денег со счета. Еще лет пять назад мошенничество подобного рода было распространено куда больше. Сейчас же этот способ, похоже, для мошенников перестал окупаться.

И не лень спамерам названивать?

Увы, на массовый прозвон номеров мошенники практически не тратят времени. За них это делает специальным образом настроенная утилита. Программа автоматически совершает звонок, выжидает 2-3 секунды и тут же сбрасывает вызов. Сразу после этого, без каких-либо промедлений, выполняется следующий вызов.

Прозвон идет по огромной базе с номерами, и за счет использования автоматизированной утилиты его получается осуществлять относительно быстро.

Как же бороться с такими звонками?



Способ есть, правда, он все же неидеальный. Необходимо заблокировать прием вызовов от неизвестных номеров. В таком случае звонки не будут проходить в принципе.

Минус у использования этого способа на поверхности. Если вам поступит важный звонок с неизвестного номера, он тоже будет автоматически заблокирован. Тем не менее, если вас откровенно достали спамеры, которые звонят и сбрасывают, то воспользоваться радикальным методом блокировки все же стоит.

На iPhone для этого необходимо перейти в «Настройки» — «Телефон» и включить опцию «Заглушение неизвестных». На Android требуется включить режим «Не беспокоить», настроив в нем блокировку вызовов от неизвестных номеров. На смартфонах Xiaomi и Huawei в настройках телефона есть отдельная опция блокировки неизвестных номеров без необходимости активации режима «Не беспокоить».

Источник: Bloha.ru.

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