Audio Pro G10: обзор идеального звука в компактном корпусе

Когда качество и стиль собрались в одно девайсе.

В данный момент в магазинах бесконечно много разных умных (и не очень) колонок. Но при таком многообразии сделать какой-то выбор очень сложно. Ещё хорошо бы не прогадать с качеством звука. Да и цена имеет весьма большое значение. В таких случаях мы всегда рекомендуем сначала посмотреть в сторону именитых брендов. Если на протяжении десятков лет они не теряют клиентов, то наверняка достойны вашего внимания. По этому принципу мы и выбирали колонку на тест. Audio Pro G10 – это девайс от бренда с более чем 50-летней историей. В обзоре мы коснёмся всех деталей этой колонки, но особенно нас интересует звук. Ведь музыкальная колонка – это в первую очередь звучание. Поехали!

Первое впечатление

Увесистая и компактная коробка выглядят очень приятно. К дизайну упаковки подошли со вкусом: строгие серые грани, намекающие на технологичность и современность, и живые снимки северной природы, где не нужно доказывать силу и красоту. Такой подход к дизайну подчёркивает смешение современных технологий и многолетнего опыта.

Внутри нас ожидает самое необходимое: музыкальная колонка, 2 сетевых провода по 1,8м (европейский и английский) и несколько инструкций. Сам девайс упакован в приятный белый мешочек. Что-то подобное используют производители дорогих сумок и обуви.

Кстати, ребята из Audio Pro знают, что коробки выбрасываются почти сразу. Поэтому в упаковке не используется пластик или другой материал, вредный для экологии. И эта философия отлично сочетается с изображениями природы на упаковке.

Дизайн

Audio Pro G10 выглядит дорого и стильно. Верхняя грань из металла графитового цвета. На ней расположены кнопки управления (кстати, тоже из металла) и несколько индикаторов. Сам корпус почти полностью выполнен из ткани, исключение – это усиленная часть для крепления на стену. Снизу тоже интересно: это пластиковый элемент дизайна с аккуратными прорезями. А нижняя грань – это прорезиненный круг для превосходной устойчивости на любой плоской поверхности и немного сервисной информации.

Цвета

Доступно 2 цвета, которые подойдут вообще под любой интерьер: наш графитовый и светло-серый. Здорово, что для каждого цвета колонки меняется и цвет сетевого кабеля.

Тактильные ощущения

Они с самого начала отличные: приятный транспортировочный мешочек, а потом и ощущения колонки на высоте. Верхняя металлическая часть приятно холодит, тканевый корпус из очень приятной ткани, которую хочется трогать, а то небольшое количество пластика – софт тач.

Кнопки управления и индикаторы

Кнопочек ровно столько, сколько нужно – не перегружено, но и недостатка нет. Их короткий ход радует откликом и понятным расположением. Что мы имеем:

Вкл/выкл

Плей/пауза

Управление громкостью

Следующий/предыдущий трек

Выбор источника: Wi-Fi, Bluetooth, AUX

Управление Bluetooth

Кнопка для общения с голосовым помощником

Отключения микрофона

На усиленной боковой части около крепления к стене или потолку имеется кнопка Reset. Не думаю, что она вам когда-либо пригодится. Но иметь что-то лишнее – лучше, чем не иметь чего-то необходимого.

Индикаторы. Есть два ряда со светодиодиками: из трёх и четырёх.

Три светодиода отвечают за источник звука: Wi-Fi, BT или AUX. Переключение между источниками сопровождается приятным тоновым сигналом.

Четыре огонька: работоспособность, уровень громкости и работа с голосовым помощником.

Первое включение

Вам потребуется скачать приложение Google Home (доступно для любого смартфона). В приложении нужно будет авторизоваться (Гугл-аккаунт) и добавить вашу новую Audio Pro G10.

Звук

Когда я задумывал этот обзор, то думал описать звучание каждого популярного жанра. Допустим, выбрать рок или классику и описать, чего не хватает или какой дисбаланс звука присутствует именно с этим жанром. Но Audio Pro G10 спутал все мои планы.

Я подошёл к тесту максимально ответственно: разные жанры, разная громкость, сравнивал с другими колонками. Выбирал только знакомые композиции, звучание которых я точно знаю.

Баланс звука. Он просто идеальный: высокие, средние и низкие частоты находятся в идеальной пропорции. Всё настроено настолько филигранно, что я услышал знакомые треки совсем по-новому. Лучше слышен бэк-вокал, инструментал не давит на голос, а басы не уничтожают общее звучание. Прекрасно слышны исполнитель и музыка на разных уровнях общего звучания. Я действительно находился в восторге.

Объём. Внутри спрятаны 4 излучателя: 2 динамических и 2 пассивных. Поэтому слышно настоящее стерео, а ваша любимая композиция заполнит собой всё пространство.

Бас. Преимущество этой колонки от Audio Pro в том, что бас находится внутри композиции, а не над ней. То есть его столько, сколько нужно. При этом он не давит всю музыку. Некоторые производители специально выкручивают низкие частоты на максимум. Так звук годится для вечеринок, где басу уделяется повышенное внимание. Но это не имеет отношения к качеству звука, ведь такой дисбаланс слишком явный и настроен специально. А G10 имеет отличный насыщенный и глубокий бас. Вот от таких низких частот голова у вас точно не заболит.

И ещё: вы обращали внимание, что на максимальной громкости басы слышны лучше? А громкость при этом уже нестабильна (больше баса – ниже общая громкость)? Вот такое вам точно не грозит с Audio Pro G10. Ведь запаса по мощности столько, что максимальная громкость звучания не является максимальной для общих возможностей аудиотехники. Иными словами: мощности и громкости с запасом.

Громкость. К ней невозможно придраться: её так много, что хватит на квартиру средних размеров. Но и этим сейчас никого не удивить. Громких музыкальных колонок полно на рынке. Но немногие из них смогут похвастаться идеальным звуком и на максимальной громкости. А вот у Audio Pro G10 всё именно так: баланс, чистота и объём на максималке ничуть не меняются и ничего не портят.

Кстати, никаких хрипов или искажений нет и не может быть. Даже на максимальной громкости.

Характеристики

Суммарная мощность 50Вт

2 динамических излучателя (⌀32 мм и ⌀76 мм), а также 2 пассивных (по ⌀114 мм)

Диапазон частот: 55–20000 Гц

Поддержка FLAC/ALAC (кроме стандартных AAC, WMA и MP3)

Bluetooth 4.2 будет работать в радиусе до 10м

Wi-Fi

Потребляет 3,1Вт от сети. Вдруг, вы решили использовать эту колонку в своём доме на колёсах.

Размеры: 140 × 140 × 193 мм и 1422 г (а провод прибавит к весу ещё 82 г)

Положение в пространстве

Audio Pro G10 можно подвесить к стене или потолку. Для этого предусмотрено простое крепление. Оно такое же, как у штативов и фотоаппаратов. Само крепление в комплект не входит, его нужно приобрести отдельно.

Зачем вообще подвешивать? Объёмное звучание выйдет на совсем новый уровень. Например: я сдвинул колонку на край стола, чтобы звук не отражался от поверхности, и это было максимально верным решением. Так звук заполнил всё пространство.

Кроме того, эта колонка работает с Google Home, то есть вы можете использовать её как часть «Умного дома».

Умный дом

Вы можете выбрать точное место, где расположена именно эта колонка в вашем умном пространстве (гостиная, кабинет, кухня, офис и тд), и включать композицию в нужном месте. Вы сможете добавить несколько музыкальных колонок, которые поддерживают работу с Гугл Хоум, и создать полноценное аудиопространство во всём офисе/доме/квартире и тд.

Ассистент

Помимо организации умного пространства, большая G поставляет ещё и голосового помощника. То есть знаменитое «Окей, Гугл» будет работать и с Audio Pro G10. Но в августе 2021 русский язык пока не поддерживается, так что отечественным пользователям придётся подождать полноценной работы. Сейчас вы можете задавать помощнику простые вопросы на русском языке (в моём случае), но ответы будут на английском языке, или общаться с ним полноценно, если ваш уровень это позволяет.

Музыкальные сервисы

Они выбираются в приложении Хоум от Гугл. Пока доступны: Музыка от Ютьюб или Спотифай. Для чего выбирать? Когда вы попросите колонку включить какую-нибудь песню, то она начнёт играть именно из выбранного сервиса.

Ах да, для этого потребуется авторизация в нужном музыкальном приложении. Но вы это и без меня знаете.

Цена

Официальная цена в России – 19 990 руб.

Вывод

Audio Pro G10 – это премиальное устройство с максимально премиальном звуком. Честно скажу, что за такой звук можно простить всё. Если бы мне не нравился дизайн или ещё что-то, то я бы сразу забыл о придирках, как только включил звук. Баланс, громкость и объём такие, что все прежние устройства вам тут же перестанут нравиться. А ведь это ещё и очень стильная колонка, которая даже тактильно не оставит вас равнодушным. Стоит ли покупать Audio Pro G10? Если вы ценитель качественного звука, то обязательно. А если вы оцените ещё и стиль колонки, то стоит вдвойне. Для кого эта колонка? Она для всех, кому нужен превосходный звук в компактном корпусе. Отлично подойдёт для дома, офиса, кафе или магазина, если вы ищите отличное аудиосопровождение для вашего бизнеса. С Audio Pro G10 у вас нет шансов разочароваться. Всем лайк!

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