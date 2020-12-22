Крутая качалка видео и аудио с YouTube, TikTok, Instagram, Twitch

Раз, два – и готово!

Мне приходится часто скачивать видео с YouTube и Instagram на компьютер и я, перепробовав для этого кучу приложений, остановил свой выбор на 4K Video Downloader. А теперь объясню почему.

4K Video Downloader позволяет скачивать видео с самых популярных видеосервисов и социалок: TikTok, YouTube, Instagram, FaceBook, Twitch, Vimeo, SoundCloud, Flickr, DailyMotion, Likee, Tumblr и YouTube Gaming.

После установки приложения на Mac, Windows или Ubuntu достаточно скопировать ссылку на любое видео в одном из вышеперечисленных сервисов, например, в YouTube и нажать на кнопку “Вставить ссылку”. И скопированная ссылка сама распознается приложением! Я использую программу на macOS и в ней даже на кнопку эту можно не нажимать, а достаточно воспользоваться горячей комбинацией клавиш для вставки ссылки ⌘ + V. После этого будет предложено скачивание видео в доступных форматах с указанием получаемого при этом размера файла. Классно, что из YouTube можно качать не только отдельные видео, но и плейлисты и даже целые каналы! Более того, можно подписаться на интересующие YouTube-каналы, чтобы новые ролики с них автоматически скачивались на ваш комп.

Почему приложение “Video Downloader” идет с приставкой “4K” я так и не понял. Название с “4K” наводит на мысль, что программа может скачивать видео до качества 4K, но это не так. Я пробовал загружать видео 8К 60fps – без проблем, все работает. При скачивании с YouTube можно сохранить видео в формате MP4 или MKV. Скачать 3D видео с YouTube для этой видеокачалки также рядовая задача.

По умолчанию программа “4К Video Downloader” загружает скачанное видео в папку со своим же названием, но это легко изменить. Удобно, что можно загружать видео не только на компьютер, а еще и на облачные хранилища.

Программа в базовой версии бесплатна, но с некоторыми ограничениями, поэтому я предпочел заплатить за тариф “Персональный” 999 рублей и под все мои задачи его хватает. Есть еще тариф “Про”, но это уже для бизнеса и он стоит 2500 рублей.

Кому нужно – в программе есть поддержка не только русского языка, но и английского, французского, немецкого, итальянского, испанского, нидерландского, японского, польского, китайского и португальского.

Мое мнение о видео-качалке 4K Video Downloader

Достоинства программы

Доступна всем. Работает на операционках от Windows 7 и выше, от macOS 10.13 и новее и на Ubuntu 64. Видео можно скачать со всех популярных видеохостингов и социальных сетей, поддерживающих видео: YouTube, Instagram, FaceBook, Twitch, TikTok, DailyMotion, SoundCloud, Flickr, Tumblr, Likee, YouTube Gaming. Простой и интуитивный интерфейс, надежная работа без глюков и вылетов. Можно скачать хоть 8K видео и, конечно же, в 4K, 2K, HD. Можно отдельно скачать аудио. Или субтитры загрузить. Поддержка видео и аудио форматов mp4, flv, mkv, 3gp, mp3, m4a, ogg. Есть умный режим в настройках, который позволяет всего лишь раз выставить предпочитаемые настройки для закачки к себе с YouTube видео и далее не надо будет делать лишних движений. Хотя их итак приходится делать по минимуму, но все же. Очень удобная функция загрузки видео с определенных YouTube-каналов. То, что можно загружать плейлисты и целые YouTube-каналы – тоже отлично! Можно в настройках включить прокси-сервер, если нужно обойти ограничения, связанные с геолокацией. Возможность качать видео в несколько потоков. Максимально может быть 7 потоков, но в платной версии “Про”. В моем тарифе “Персональный” предусмотрено 3 одновременных потока для скачивания. Из плейлиста на YouTube можно выбрать только интересные вам видео и именно их и скачать, а не весь плейлист. Удобная система уведомлений и подтверждений, причем все настраиваемо. Лично мне достаточно русского, но помимо него 4K Video Downloader также поддерживает English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Nederlands, Polski, 日本語, 繁體中文, 한국어, Português do Brasil, 简体中文. Сама программа от отечественного производителя, поэтому кривых надписей в меню не найдете, все на хорошем русском. Программа, кстати, оперативно обновляется. Последнее обновление мне прилетело 2 декабря. Понравилось, что можно в настройках ограничить скорость загрузки. Понравилось, что лицензия на программу покупается один раз и навсегда, а не по модной сейчас подписочной системе. Причем подписка распространяется сразу на 3 компьютера!

Недостатки

И все-таки она платная. Есть честная бесплатная версия (без рекламы), которая позволяет скачивать до 30 одиночных видео в день, до 10 видео из плейлистов, что большинству будет достаточно. Еще в бесплатной версии нельзя поставить закачку видео в несколько параллельных потоков, только один. Справочная информация в приложении с кнопки “Помощь” открывается в окне браузера. Возможно, так сейчас модно, но лично мне удобнее было бы читать инструкции в этой же программе. Не увидел как в программе 4K Video Downloader переходить с тарифа “Персональный” на тариф “Про”. Похоже надо снова идти их на официальный сайт и покупать более высокий тариф заново. Может лучше дать мне возможность в самом приложении доплатить разницу между “Персональным” и “Про”? Нет своего встроенного плеера для проигрывания скачанного видео и аудио. Поэтому у вас на компьютере заранее должен быть установлен видеопроигрыватель. Все скачанные видео и аудио в программе отображаются на единой “простыне” без возможности разнести их по отдельным категориям. Зато отображаются все загруженные видеоролики в ленте программы с указанием формата, размера файла и длительности видео, что очень удобно.

В целом программа понравилась и смело могу её рекомендовать.

Ну а более подробно про 4K Video Downloader смотрите на официальном сайте проекта.

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