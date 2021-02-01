Предвесенние скидки — Windows 10 Pro за 600₽, Office 2019 ProPlus за 2200₽
Вместе с оттепелью и цены оттаяли.
Предыдущая неделя выдалась на удивление теплой. В центральной России и не только стояла теплая плюсовая температура, необычная для конца января. И до весны осталось совсем недолго, всего один февраль-месяц и вскоре услышим на улице журчание ручьев.
Интернет-магазин ru.keysoff.com раньше других объявил о весенней распродаже Microsoft-лицензий. Если вы недавно купили новый компьютер или ноутбук или же планируете вскоре покупку, то самое время воспользоваться выгодными предложениями.
Самые впечатляющие скидки у Keysoff сейчас на операционную систему Windows и на офисный пакет Microsoft Office.
Получить самые выгодные предложения на Windows 10 и Office 2016 и 2019 можно по промо-коду LCN60 (не забудьте его вбить при оформлении заказа!). Благодаря этим скидкам фактически можно сэкономить до 60% от стоимости Microsoft Office.
- Office 2016 Professional Plus за 1705 руб.
- Office 2019 Professional Plus за 2214 руб.
- Office 2016 Pro + Windows 10 Pro Package за 1990 руб.
- Office 2019 Pro + Windows 10 Pro Package за 2626 руб.
- Office 2016 Pro + Windows 10 Home Package за 2011 руб.
- Office 2019 Pro + Windows 10 Home Package за 2630 руб.
- Office 2016 Home and Student за 2405 руб.
- Office 2019 Home and Student за 2505 руб.
- Office 2016 Home and Business for MAC за 2960 руб.
- Office 2019 Home and Business for MAC за 4385 руб.
Цены на лицензии операционки Windows 10 Pro без скидок составляют более 200 евро, что очень дорого для простого россиянина.
По промо-коду LCN48 можно получить Windows со значительной скидкой:
- Windows 10 Professional за 600 руб.
- Windows 10 Professional 2 PCs за 932 руб.
- Windows 10 Home за 650 руб.
- Windows 10 Home for 2 PCs за 1080 руб.
- Windows Server 2016 Standard за 1276 руб.
- Windows Server 2019 Standard за 1276 руб.
Обратите внимание! Указанные выше цены будут только при указании промо-кода в процессе оформления заказа!
Покупка лицензий на Keysoff – процесс простой и быстрый. Сразу после покупки на ваш e-mail придет ключ купленной лицензии. Если возникнут какие-то вопросы в процессе покупки, то их можно задать по e-mail: service@keysoff.com. Кстати, служба поддержки Keysoff работает круглосуточно.
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