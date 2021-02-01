Предвесенние скидки — Windows 10 Pro за 600₽, Office 2019 ProPlus за 2200₽

Вместе с оттепелью и цены оттаяли.

Предыдущая неделя выдалась на удивление теплой. В центральной России и не только стояла теплая плюсовая температура, необычная для конца января. И до весны осталось совсем недолго, всего один февраль-месяц и вскоре услышим на улице журчание ручьев.

Интернет-магазин ru.keysoff.com раньше других объявил о весенней распродаже Microsoft-лицензий. Если вы недавно купили новый компьютер или ноутбук или же планируете вскоре покупку, то самое время воспользоваться выгодными предложениями.

Самые впечатляющие скидки у Keysoff сейчас на операционную систему Windows и на офисный пакет Microsoft Office.

Получить самые выгодные предложения на Windows 10 и Office 2016 и 2019 можно по промо-коду LCN60 (не забудьте его вбить при оформлении заказа!). Благодаря этим скидкам фактически можно сэкономить до 60% от стоимости Microsoft Office.

Цены на лицензии операционки Windows 10 Pro без скидок составляют более 200 евро, что очень дорого для простого россиянина.

По промо-коду LCN48 можно получить Windows со значительной скидкой:

Обратите внимание! Указанные выше цены будут только при указании промо-кода в процессе оформления заказа!

Покупка лицензий на Keysoff – процесс простой и быстрый. Сразу после покупки на ваш e-mail придет ключ купленной лицензии. Если возникнут какие-то вопросы в процессе покупки, то их можно задать по e-mail: service@keysoff.com. Кстати, служба поддержки Keysoff работает круглосуточно.

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