Как конвертировать PDF в JPEG бесплатно
Есть несколько способов.
Часто бывает так, что нужно конвертировать документы из формата PDF в картинку JPG. Дело в том, что PDF идеален для соединения текста и изображений, но зачастую для работы с PDF нужны ПО или плагины. Это не всегда удобно. Особенно, если по сути вам нужна лишь картинка. Расскажем, как конвертировать PDF в JPG совершенно бесплатно.
Это просто.
1) Приложение PDF to JPEG
Отдельная программа (качается в Microsoft Store, прямо в Windows 10 или Windows 11; пока еще можно), которая создана для перевода файлов PDF в формат JPG. Простая и бесплатная. Пользователь может выбрать PDF-документы, затем указать путь сохранения картинок и так далее.
Есть, правда, один минус: конвертируется сразу весь документ PDF, отдельные страницы выбрать не получится.
2) Онлайн-сервис ZamZar
Удобный сайт, на котором можно быстро конвертировать файлы PDF в картинки JPG. Очень быстро и просто.
Есть ли недостатки? Да, ограничения на размер PDF-файла. Тут же можно произвести конвертацию PDF’ов в HTML5, BMP и DOCX.
Есть ли другие аналогичные сайты? Конечно, полно! Мне вот нравится еще iLovePDF.
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