Как починить тачпад ноутбука Asus бесплатно в домашних условиях

Ловите бесценный совет.

Недавно я написал обзор на свой ноутбук Asus ZenBook Flip 14 UM462DA. В нём я уже упомянул проблему с тачпадом. Ноутбуку нет и двух месяцев, а проблема уже достаёт меня ежедневно. И сегодня 24 октября 2020 я решил сдать компютер по гарантии. Но это оказалось не самой простой задачей. По выходным горячая линия Асус замерзает. А работает только по будним дням с 9 до 21. Да, я мог зайти на официальный сайт, найти ближайший сервисный центр и поехать туда. Но у меня другой план.

Дело в том, что ноутбуком я пользуюсь ежедневно. Эту статью я тоже пишу на нём. У меня просто нет возможности отдать этот умный экран с клавиатурой в ремонт. Об этом я и решил сообщить официальному представительству. Ведь я купил новый РосТест у официального партнёра. И я хочу получить ноутбук на время гарантийного обслуживания. Как у официального автодилера. Но сказать всё это Асусу я так и не смог. Сегодня же суббота…

В итоге я начал чинить тачпад сам. Ничего не разбирал, ноут ведь ещё на гарантии. Прочитал где-то в интернете один рецепт. При ложных срабатываниях тачпада нужно провести ладонью по всей сенсорной поверхности. Я так и сделал. Тачпад подумал, что это жест возврата на предыдущую страницу… Тогда я потерял текст около 1000 символов… С тех пор, кстати, сохраняю всё по несколько раз. Поэтому я решил искать новое решение. И я его нашёл! Конспектируем, обладатели ноутбуков Asus! Хотя и другим тоже будет полезно.

Нужно потереть в каждом углу тачпада, а потом провести пальцем по всему периметру.

Я не могу ответить, почему это помогает. То ли калибровка сенсора, то ли тактильное заклинание какое-то включается… Но это работает. Секунд 15 нужно потратить и всё. Ещё вы тоже можете пользоваться сенсорным экраном, но это сомнительное решение проблемы.

С понедельника начну звонить в Асус Россия. А потом поделюсь с вами своими успехами! У вас есть какие-нибудь полезные советы? Пишите нам в комментариях.

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