Как скачать и установить Windows 11 — 10 простых шагов к первой бете

Для всех.

Компания Microsoft представила первую публичную бета-версию операционной системы Windows 11. Ее уже может установить любой желающий. Достаточно выполнить несколько простых шагов.

Каких? Вот инструкция из 10 шагов.

Идем на портал Windows Insider, нажимаем на «Тестировать сейчас». Нужно зайти в свой личный аккаунт Microsoft. Пользуетесь OneDrive? Тогда он у вас уже есть. Нету? Сделайте. Займет от силы минут 5. Затем регистрируйтесь в Программе предварительной оценки Windows 11. Сделали? Теперь переходим по ссылке «Приступить к тестированию». Теперь программа проверить, какая у вас Windows (версию и лицензию). После идем непосредственно в настройки Windows 10 (до Windows 11 можно обновиться только с нее), затем переходим в Параметры, а после в Обновления и безопасность. Выбираем Программу предварительной оценки Windows. Пришло время выбрать новую учетную запись для Windows 11. Кликаем на +. Выбираем Бета-канал (публичный). Перезагружаемся. Открываем снова Центр обновления и там на проверку обновления. Ждем. Windows 11 устанавливается.

И, да, предварительно убедитесь, что ваш ПК/ноутбук соответствует системным требованиям новой ОС. Далеко не все современные (а, тем более старые), устройства с ней совместимы.

В Windows 11 много нового и интересного. Не все фишки задействованы в первой бете, но многое оценить удастся уже сейчас. Кстати, в финальной Windows 11 будет возможность запуска приложений Android.

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