Как установить Windows 11 на свой компьютер

Достаточно просто

В Интернет уже слили тестовый вариант Windows 11. У нее новый интерфейс и возможности. Скачали? Тогда расскажем, как поставить ее на ваш ПК.

Требуется выполнить следующие 12 шагов.

1) Качаем ISO операционной системы. Где? Вот тут.

2) Теперь ставим программу VirtualBox для Windows.

Да, надо понимать, что устанавливать Windows 11 сверху иной ОС небезопасно. Делать это следует только на свой страх и риск. Новая тестовая Windows может стереть информацию или работать с ошибками. Так что сделайте резервную копию всех важных для вас данных.

3) В VirtualBox выбираем New, затем тип Virtual-машины Windows, а далее Windows 10 (64-битную).

4) Потребуется 4 ГБ ОЗУ под все это дело. Но лучше больше.

5) Теперь нажимаем на «Создать виртуальный жесткий диск сейчас». Жесткий, даже если у вас твердотельный SSD.

6) Теперь нажимаем на тип жесткого диска VDI.

7) Необходимо выбрать «Динамическое размещение».

8) Для всех этих манипуляций необходимо порядка 35 ГБ на вашем HDD/SSD. Опять же, чем больше, тем лучше.

9) Теперь жмем на «Создать».

10) Виртуальная машина создана. Жмем на Start.

11) А теперь финал. Выбираем ISO-файл и жмем OK.

12) Запускаем установку. Ждем. Все. У вас Windows 11.

Как она вам? Не глючит? Нравится больше, чем Windows 10 (7 или 8.1, а также XP).

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