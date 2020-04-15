Два яблока на экране и убитый смартфон. Не ремонтируйте айфоны ТАК

Запоминайте!

Как «починить» iPhone в домашних условиях так, что на его экране появится сразу два логотипа Apple? А вдобавок к этому еще «веселые» полоски и цикличная перезагрузка. Как оказывается, добиться этого очень легко — достаточно лишь одного неправильного движения. О том, как не допустить такого движения и починить айфон дома, не влетев при этом на десятки тысяч рублей, рассказали в этой статье.

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Два яблока на экране iPhone? Знайте: что-то пошло не так

В сервисный центр «АйМоби» обратился пользователь iPhone SE с просьбой заменить дисплей и аккумулятор на смартфоне. Владелец гаджета признался, что первоначально проблема была только в аккумуляторе. Смартфон начал быстро разряжаться, поэтому пользователь вооружился нужными инструментами, «вроде как» качественной аккумуляторной батареей и видеороликом с инструкциями по ремонту.

Но как это часто бывает, ремонт пошел не по плану. Имевший небольшой опыт ремонт электроники пользователь, как показалось, успешно вскрыл iPhone, при этом, успех!, даже не оторвав случайно шлейф, идущий к сканеру отпечатков пальцев Touch ID. Новенький аккумулятор встал на место и смартфон был вновь собран.

Настал момент истины — включение отремонтированного айфона. И вот тут, как вы уже поняли, начались проблемки.

1. При включении iPhone на нем отобразилось сразу ДВА логотипа Apple. Увы, это не означало, что смартфон стал в два раза лучше. Это означало, что при разборе устройства пользователь слишком сильно надавил на экран, в результате чего лопнула матрица.

2. Подтверждением лопнутой матрицы послужили полосы, проявившиеся на экране. Сомнений в том, что дисплею крышка не осталось.

3. Ситуацию окончательно добил тот факт, что iPhone не включился. Он стал на некоторое время зависать на двух логотипах Apple, после чего циклично перезагружаться. В общем, состояние устройства оказалось максимально нерабочим.

Диагностика в СЦ показала, что восстановлению путем прошивки iPhone не подлежит. Перепрошивка с сохранением данных оборвалась, прошивка без сохранения — прервалась на ошибке 9.

Итог печальный.

Для того, чтобы вернуть смартфон в рабочее состояние нужно:

заменить экран,

заменить аккумулятор,

восстановить работоспособность материнской платы.

Цена вопроса: почти 10 000 рублей. Для iPhone SE это, разумеется, совершенно нерентабельно, в результате чего пользователь фактически остался без смартфона.

Из этой истории можно сделать два основных вывода.

Во-первых, при выполнении ремонта в домашних условиях обязательно пользуйтесь качественными комплектующими, приобретенными в проверенных сетях. Не менее важно использовать качественные инструменты для разбора iPhone, чтобы не повредить дорогостоящее устройство в процессе.

Во-вторых, будьте аккуратны. Помните, что у вас в руках очень хрупкое устройство. Причем это относится как к «кирпичикам» вроде iPhone 5s и iPhone SE, так и современным и вроде бы куда более стойким смартфонам вроде iPhone 11 и iPhone 11 Pro. В случае с любой моделью неосторожное или резкое движение может привести к серьезной поломке. Особенно печально, если в результате этого сломается дисплей. На актуальных айфонах за его цену проще купить новый смартфон (или подержанную машину).

А лучше и вовсе обращаться в профессиональные сервисные центры. В СЦ «АйМоби» устанавливают проверенные комплектующие, а несложный для профессиональных мастеров ремонт, та же замена аккумулятора, выполняется прямо при владельце iPhone буквально за 10 минут. Да, можно прямо наблюдать за процессом ремонта и наматывать на ус. Для многих это будет весьма полезно.

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