Как отличить оригинальный дисплей iPhone от подделки. Запоминайте

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Как определить, оригинальный дисплей у iPhone или нет, например, при покупке смартфона с рук? А как выбрать правильный экран для замены разбитого? На оба этих всегда актуальных вопроса мы подробно ответили в этой статье. Разобрали существующие на сегодняшний день варианты дисплеев по качеству, рассмотрели их отличия, все плюсы и минусы. Достаточно прочитать один раз, и купить iPhone с некачественным экраном (либо сам дисплей для замены) точно не получится.

Какие бывают дисплеи для iPhone

Существует три основных типа экранов:

Копия — низкокачественная модель от несертифицированного производителя, которая отличается низкой ценой. Существуют различные типы дисплеев-копий (ААА+, ААА, AА, А и т. д.) — их разница в качестве. OEM — восстановленный оригинальный дисплей. Original 100% — оригинальный сертифицированный экран, созданный на производстве производственного партнера Apple под контролем производителя iPhone.

Разберем каждый тип подробнее.

1. Копия (ААА+, ААА, AА, А и т.д.)

Копии являются самыми бюджетными дисплейными модулями, которые состоят из максимально дешевых запчастей, таких как: рамка, стекло, матрица, подсветка, отражающие слои и шлейфа. У таких дисплеев нет олеофобного покрытия, яркость экрана ниже, насыщенность красок хуже, изображение покрывается белой пеленой, если смотреть сбоку, а прочность стекол весьма низкая.

Все копии различаются по названиям заводов-изготовителей: Tianma, Shenchao, Youda, Jing Dong Fung и пр. Радикальной разницы между дисплеями разных производителей нет. Тем не менее, отличия между ними бывают. Например, экраны могут различаться тоном белого цвета (дисплеи с одного завода будут отдавать желтым оттенком, с другого — уходить в синеву). Оттенки чёрного цвета также могут отличаться.

2. OEM

OEM-дисплеи считаются оригинальными, но с оговоркой — это восстановленные оригиналы. К примеру, у смартфона разбилось стекло, но человек решил заменить дисплейный модуль полностью, а не только стекло отдельно. Если работоспособность дисплея не изменилась (на матрице нет пятен и искажений, тачскрин работает исправно и подсветка без засветов), разбитый экран восстанавливается путем замены стекла отдельно.

На таких дисплеях оригинальная только матрица (в некоторых случаях еще подсветка), все остальные компоненты — копии, но это не критично. Олеофобное покрытие имеется, но чуть хуже, чем на Original 100%, цветопередача отличная, углы обзора — без нареканий, прочность стекла хорошая. Так как на OEM-дисплеях рамка меняется, то на них допустимы китайские печати как на копиях.

3. Original 100% (исключительно снятый)

Original 100% — это экраны, снятые с оригинальных iPhone (доноров). Являются самым дорогостоящим вариантом, но и качество у них заводское. Сейчас достать дисплейный модуль такого качества — не проблема, даже на топовые модели. По всем параметрам — это идеальный экран, ничем не отличающийся от родного (потому что он таковым и является).

Какая разница в цене между дисплеями разного типа

Копии — от 1390 рублей до 15 200 рублей в зависимости от модели iPhone.

OEM — от 2290 рублей до 14 000 рублей.

Orig 100% — от 3200 рублей до 32 000 рублей.

Указанные цены актуальны на 27.01 для замены дисплея в сервисном центре aimobi.

Как определить качество экрана iPhone перед покупкой

Все очень просто — посмотрите на экран под углом. На оригиналах при любом угле обзора экран будет черным и без высветлений. В то же время на копиях матрица будет светлее рамки, это видно невооруженным взглядом. Попробуйте сами распознать где копия, а где оригинал, на примере фото дисплеев iPhone 7 ниже:

Запоминаем: на копиях матрица сильно светлее цвета рамки, тогда как у оригинала — цвет практически сплошной.

Как определить качество экрана-запчасти для iPhone перед покупкой

Еще отличить оригинал от копии можно после вскрытия телефона. Вот четыре основных отличиях.

1. У копий шлейф «обрезанный»:

У оригиналов он длиннее:

2. Сверху экрана на рамке у оригиналов имеется цветная радужка вокруг глазка фронтальной камеры и присутствует яблоко (логотип Apple) под QR-кодом (хорошо видно на бликах):

Копии как правило всего этого лишены:

3. На шлейфе изображения у оригинальных дисплеев под поролоновой накладкой находится QR-код:

Копии и этого лишены:

4. С обратной стороны шлейфа у оригиналов есть яблоко:

У копий там пусто:

Какого качества экран выбрать при замене?

На повседневно используемый iPhone рекомендуется устанавливать дисплей типа OEM или 100% Original. Только они обеспечат ту же цветопередачу, резкость, яркость и контрастность, которые были у iPhone с оригинальным экраном до ремонта. Более того, только у таких экранов будет качественное олеофобное покрытие, которое позволит с комфортом пользоваться устройством.

Тем не менее, полностью отказываться от копий экранов iPhone не стоит. Качество таких дисплеев соответствует цене, поэтому если ваш бюджет ограничен и необходимо срочно отремонтировать смартфон, то рассмотрите вариант установки копии. Также вполне правильным решением является замена разбитого экрана на копию в iPhone ребенка. Особенно, если дисплей разбивается не в первый раз. В таком случае получится и восстановить работоспособность смартфона, и прилично сэкономить на оригинальных комплектующих.

Если у вас всё ещё остались сомнения по поводу выбора подходящего дисплея, вы можете записаться на бесплатную консультацию и диагностику по телефону 8 (999) 997-80-90 в сервисном центре Aimobi. А так же, если вы назовете промокод «BLOHA» — получите скидку 10% на замену дисплея любой модели айфон.

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