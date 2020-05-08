Ошибка 4013. Как не попасть на деньги, покупая iPhone

Важно знать.

В погоне за выгодой люди склонны делать рискованные поступки. Например, покупать восстановленные iPhone из Китая или по сильно сниженным ценам на площадках объявлений. Итогом подобного риска зачастую становится популярная ошибка 4013. Как избежать ее и что делать, если она все-таки возникла? Рассказали в этой статье.

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Ошибка 4013 на iPhone: что это

Ошибка 4013 на iPhone возникает из-за неисправности модуля памяти. Чаще всего она происходит на восстановленных iPhone, привезенных из Китая.

Впрочем, чтобы столкнуться с этой ошибкой необязательно покупать iPhone в Китае лично. Множество таких восстановленных iPhone продаются на популярных площадках объявлений. В большинстве случаев продавцы знают, что продают и утаивают факт покупки iPhone у китайских умельцев. В этом и заключается главная опасность.

Ошибка 4013 появляется при попытке восстановить iPhone через iTunes. Восстановление переставшего включаться (зависшего на «яблоке») смартфона прерывается. Устройство фактически становится «кирпичом», спасти который можно только правильной заменой модуля памяти.

Ошибка 4013 на iPhone: как исправить

Исправить ошибку 4013 на iPhone возможно только одним способом — заменой модуля памяти. Сделать это в обычных домашних условиях не представляется возможным, так как требуется пайка модуля на материнскую плату.

В сервисном центре операция по замене модуля памяти на iPhone оценивается в 3-6 тысяч рублей в зависимости от модели.

Ошибка 4013 на iPhone: как не попасть на деньги

Самостоятельно отремонтировать iPhone с ошибкой 4013 нельзя. Именно поэтому необходимо знать, как избежать покупки смартфона, который с большой вероятностью подвержен ей.

1. Не покупайте восстановленные iPhone в Китае. Конечно, на AliExpress и других площадках продаются смартфоны Apple по сильно сниженным ценам, что многих привлекает. Однако стоит понимать, что цена столь низкая не просто так.

Это продаются «смартфоны-франкенштейны», собранные из запчастей от различных iPhone и кое-как запущенные, просто чтобы можно было продать. Поймать ошибку 4013 на таких смартфонах проще простого.

2. Будьте внимательны при покупке iPhone с рук. В первую очередь, не стоит обращать внимание на сверхвыгодные предложения. Помните, что никто не продаст вам «рабочий iPhone 11 за 20 тысяч рублей». Речь обязательно идет о мошенничестве.

Кроме этого, относитесь скептически к iPhone, у которых «нужно только заменить аккумулятор». В большинстве случаев после замены батареи выясняется, что существует другая неполадка. Чаще всего это как раз-таки память.

3. Помните, что любой iPhone из зоны риска потенциально подвержен ошибке 4013. Даже если вы покупаете работающий восстановленный iPhone с гарантией, есть реальный риск. Отказ модуля памяти приведет к потере всех данных. Если они не будут предварительно сохранены в резервной копии, то восстановить их уже не получится.

А вы сталкивались с ошибкой 4013 на iPhone? Или с каким-то другими сложными ошибками? Делитесь с нами в комментариях!

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