Ремонт MacBook и Mac

Новый Apple Mac Mini M1 полностью разобрали

18 Ноя, 2020

Новый Apple Mac Mini M1 полностью разобрали

Вот такие развлечения у обладателей новых Mac.

Мы с детства интересуемся, что же там внутри. Раньше мы ломали игрушки, а теперь достаём инструменты и разбираем устройства за десятки тысяч рублей. Давайте вместе посмотрим, что внутри нового Mac Mini M1. Поехали!

Apple Mac Mini M1

Корпус тот же, что и в Mac Mini 2020 с Intel. А вот внутри разница значительная. Новый процессор занимает гораздо меньше места, чем предыдущее решение.

Сам процесс разборки проходил в обыкновенных домашних условиях. Использовались только обыкновенные отвёртки для ремонта и вскрытия техники Apple. Кто сам менял АКБ или что-то ещё в своём Айфоне, прекрасно помнит такой комплект с Али.

Apple Mac Mini M1

Про сам чип M1 от Apple мы писали. Из главного: это 8-ядерный процессор с 8-ядерной графикой. Ещё у него невероятные автономность и показатели работы.

Это только первая разборка. Ждём полноценный процесс от iFixit. Потому что это просто интересно. Всем лайк!

Mac Mini M1

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