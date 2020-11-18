Новый Apple Mac Mini M1 полностью разобрали
Вот такие развлечения у обладателей новых Mac.
Мы с детства интересуемся, что же там внутри. Раньше мы ломали игрушки, а теперь достаём инструменты и разбираем устройства за десятки тысяч рублей. Давайте вместе посмотрим, что внутри нового Mac Mini M1. Поехали!
Корпус тот же, что и в Mac Mini 2020 с Intel. А вот внутри разница значительная. Новый процессор занимает гораздо меньше места, чем предыдущее решение.
Сам процесс разборки проходил в обыкновенных домашних условиях. Использовались только обыкновенные отвёртки для ремонта и вскрытия техники Apple. Кто сам менял АКБ или что-то ещё в своём Айфоне, прекрасно помнит такой комплект с Али.
Про сам чип M1 от Apple мы писали. Из главного: это 8-ядерный процессор с 8-ядерной графикой. Ещё у него невероятные автономность и показатели работы.
Это только первая разборка. Ждём полноценный процесс от iFixit. Потому что это просто интересно. Всем лайк!
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