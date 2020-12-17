AirPods Max: удобство, звук и первые впечатления

Первый обзор.



Всем привет, мы подготовили первый небольшой обзор на новые AirPods Max. Все подробности внутри. Поехали!

Итак, что мы имеем? Мы имеем наушники за 62990 руб. За эту сумму мы получаем очень много алюминия, это смотрится дорого, но вряд ли будет практично. Потому что царапины ждать себя не заставят. Естественно, качество сборки на высшем уровне.

Управление. Самое интересное, что кнопка включения расположена… Ммм… Нигде. Её просто нет, наушники всегда в режиме ожидания. А когда вы их складываете в «походное» положение, то Максы переходят в режим сверхэкономии энергии. А для управления громкостью или вкл/откл шумоподавления, вызова Siri и др используется такая же коронка, как и в умных часах из Купертино. Удобно ли это? Да, очень.

Зарядка. Кофр, который идёт в комплекте к наушникам, заряжать их не умеет. Пополнение энергии происходит через обычный провод для Айфона, а он тоже в комплекте. Apple обещает до 20 часов прослушивания музыки в зависимости от громкости и использования шумоподавления. Показатель неплохой, обвинять разработчиков не в чем.

Кстати, если вы не сложите эти уши «как следует», то заряд будет утекать просто так.

Амбюшуры можно снять. Делается это легко. Зачем я вам это говорю? Затем, что их можно не только поменять в случае проблемы, а ещё и просто купить другого цвета при желании. То есть эксперименты с цветом доступны даже в AirPods Max. Но изголовье не поменяешь, так что цветовой тюнинг ограничен. Дополнительный комплект амбюшур будет стоить $69. Пишу в иностранной валюте, потому что про цены в наших магазинах пока информации нет.

Кофр сделан из материала, наощупь похожий на Smart Cover для iPad. Пыль ему обеспечена. Цвет этого чехла совпадает с цветом изголовья.

Удобство. Хотя Максы и тяжёлые (почти 400 г), но на голове такими не кажутся. Я думаю, что всё из-за этого сетчатого изголовья. Вес распределяется идеально. Не могу сказать про очень долго прослушивание, но час-два пролетит точно. Пользоваться кнопкой очень удобно, к ней привыкать совсем не нужно.

Кстати, чехол тоже весит прилично, так что суммарный вес – 520 г. Не так уж это и мало.

Ещё каждый наушник двигается независимо друг от друга, а это жирный плюс к удобству.

Звук. Вот к нему вопросов нет, одни только восхищения. Всё очень чисто и сбалансированно. Я думаю, что за эталон купертиновцы взяли Bang & Olufsen. Активное шумоподавление работает как нужно – будто находишься в вакууме. Дальность Bluetooth отличная, но для Apple – это норма.

Даже удивительно, как же сразу инженеры из Купертино смогли сделать идеальней аудиочип – H1. Он в строю ещё с 2019 (AirPods 2/Pro), а до сих пор – топ. Хотя это вызывает вопросы: стоят уши дорого, а начинка – та же. Но вам нужно понимать, что в Айфоны ставятся аудиочипы ещё с iPod. Потому что выдумывать что-то лучше, чем лучшее – занятие неблагодарное.

Про цвета и цены вы уже всё знаете. А если нет, то вот наша статья про все характеристики и детали новинки.

Вывод. Это крутые наушники за очень большие деньги. Они стоят как премиум, выглядят как премиум и играют как премиум. Стоит ли так много платить? Вопрос сложный. Ведь обычные Айрподсы и их Про-версия стоят тоже недёшево. Решать, как всегда, вам. От себя хочу сказать, что считаю эту цену сильно завышенной. И точно буду смотреть в сторону конкурентов. Всем лайк!

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