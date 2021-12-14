Apple AirPods 3: 1 месяц использования

Первый месяц использования новых наушников от Apple.

Приветствую всех! Месяц назад приобрела новые AirPods 3. На смену своим погулявшим под дождём AirPods 2. Наушники хороши, но для многих эта модель неоднозначна. Я же другого мнения. О своих же ощущениях и опыте использования я сейчас расскажу.

Почему именно AirPods 3? Не стану скрывать, что главная причина не в желании получить новые ощущения при прослушивании музыки, а в том, что после прогулки под дождём (зонт, видимо, для слабаков :)) работа вторых “эйрподсов” ухудшилась. Один наушник стал играть тише, микрофон на нём работал через раз. Немного помогла настройка баланса каналов на iPhone; позже появились и другие ошибки: внезапное отключение наушников, неработающие жесты и так далее. Из всех вариантов лучший – покупка AirPods 3. В наушниках с амбушюрами мне некомфортно, у третьих сохранилась привычная форма.

От предыстории к самим наушникам. Начнём с характеристик.

– время работы: до 6 часов воспроизведения, до 30 часов при подключении к кейсу;

– процессор: h1;

– беспроводная зарядка кейса, поддержка MagSafe;

– Bluetooth 5.0;

– поддержка форматов: Dolby Atmos и Lossless, Spatial Audio;

– наушники открытого типа, шупомодавление отсутствует;

– влагозащита: стандарт IPX4 (защищает от брызг и дождя).

Комплект. Только сами наушники с кейсом, провод Lightning – Type-C и инструкции. Ничего лишнего. Саму упаковку с этого года переосмыслили. Нет полиэтиленовых плёнок на коробках, только отрывные линии.

О дизайне. Это микс второго поколения и “прошек”. От первых классическая форма, без амбушюр. Ну а “прошки” подарили основу дизайна. Те же короткие “ножки”, та же форма кейса. Габариты же – золотая середина между AirPods Pro и AirPods 2. Лично мне дизайн нравится. Наушники выглядят свежее и выделяются на фоне конкурентов, которые за основу взяли дизайн AirPods 2.

Удобство использования. Наушники сидят комфортно. Они лёгкие, не ощущается никакого давления. Даже после часового прослушивания музыки. Из ушей не выпадают, с ними спокойно можно заниматься спортом.

Влагозащита. Наушники защищены от попадания пота и брызг. Для спортсменов и любителей прогулок под дождём эта функция как нельзя кстати. Купания в наушниках стоит избегать, можно лишиться гарантии и получить проблемы с качеством звука и с микрофонами.

Теперь о главном – о звуке. Звук близкок к AirPods 2. Сильнее заметен баланс между высокими и низкими частотами. Есть поддержка Dolby Atmos и Lossless аудио. Преимущества этих форматов – в эффекте присутствия. При прослушивании музыки можно ощутить себя рядом с артистом во время записи его песни в студии. Однако фишки эти доступны в первую очередь пользователям Apple Music. Другие музыкальные сервисы пока не поддерживают данные форматы.

Шумоподавление в данных наушниках отсутствует. Даже несмотря на это, AirPods 3 довольно хорошо изолируют от посторонних звуков. Отсутствие шумоподавления на улице делает прогулку безопаснее: не везде есть выделенные дорожки для электросамокатов, приходится делить тротуар с ними.

Аккумулятор и время работы. Наушники довольно долго держат заряд. При активном использовании хватает на полтора дня. Заряжаются быстро. 5 мин зарядки точно хватит на пару часов воспроизведения музыки.

Вывод. AirPods 3 также хороши, как и их братья второго и Pro-поколения. Это что-то среднее между классикой и инновациями в части звука. Вы можете ощутить новое звучание, не лишившись при этом привычного удобства.

Наличие шумоподавления можно рассматривать и как преимущество, и как недостаток. Если вы любите бег или ходьбу на свежем воздухе, шумоподавление – не лучшее решение. Если вы занимаетесь на беговой дорожке, возможно, изолироваться от посторонних звуков вам будет важнее.

Критичным недостатком для многих будет цена. Наушники продаются за 16,5 тысяч рублей. Дешевле стоят AirPods 2. Некоторые магазины предлагают их за 10 тысяч рублей, а если доплатить пару тысяч рублей, можно купить Pro-версию, если вам нравятся наушники с амбушюрами и шумоподавление.

Если взвесить все “за” и “против”, т.е. те пункты, которые важны лично вам, можно смело рекомендовать наушники к покупке. Своим выбором я довольна. Буду ждать от Apple больше компромиссных решений.

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