Asus ZenBook Flip 13 UX363E: топовый трансформер с OLED

Самый мощный 2 в 1 из 2021.



Всем привет, Асус не устаёт радовать нас новыми ноутбуками-трансформерами. И если раньше они были экспериментальными моделями. То сейчас уже кажутся нормой и уверенно конкурируют с обычными ноутами. Залог успеха Asus – предлагать многофункциональный гаджет «для всех» с самой современной начинкой. Но в такой гонке могут быть и промахи. Есть ли они в новом Asus ZenBook Flip 13 UX363E или он соткан из один только плюсов?

Все ответы в нашем большом обзоре. Поехали!

Комплектация

Начну с коробки. Она не слишком притягивает взгляд, хотя сделана качественно. А всё из-за не самого нарядного стального цвета. А изображение ноутбука недостаточно яркое и его силуэт сливается с общим фоном. При этом хорошо видно, что Асус работали над коробочкой. Им бы уделить ей ещё немного времени и будет вообще супер.

Внутри нас ожидает просто куча всего: быстрый адаптер на 65Вт с Type-C выходом, переходник с Type-C на обычный 3,5мм для наушников, переходник с Type-C на Ethernet для подключения интернет-кабеля напрямую в ноут, умный стилус для сенсорного экрана и фирменный чехол. Очень богато, правда? А если я скажу вам, что всё это просто отличного качества и выглядит добротно? Все аксессуары чёрного цвета, но про чехол хочу рассказать дополнительно.

Вам точно не захочется менять фирменный чехол на какой-то неоригинал. По форме он напоминает конверт, при этом клапан примагничивается. Золотая прострочка и фирменный логотип точно не вредят этому стильному аксессуару. Очень интересен материал чехла. Конечно, он не кожаный, но этот искусственный и будто шлифованный материал очень приятный, износостойкий и вообще не пачкается. А внутри имеется небольшой кармашек. Но один недочёт в нём всё-таки есть – для стилуса особого места не нашлось.

Дизайн

Для этой модели выбран красивый графитовый цвет. Этот тёмно-серый, уходящий в синеву, смотрится просто отлично. Ноутбук выглядит красиво и лаконично. А если вы начнёте вглядываться во все детали, то увидите, что ноутбук соткан из граней, фасок и переходов. Одно слово – стиль. А ведь я вам ещё про верхнюю крышку не рассказал. Она тоже из металла, но только она не матовая, а шлифованная. От логотипа Asus расходятся круги шлифовки, это и правда выглядит красиво. Тем более, что является фирменным стилем. Кстати, дизайнеры поработали ещё и над блоком питания: он будто перфорированный. Если коротко: у Asus с дизайном полный порядок.

Материалы

Выбор материалов точно премиальный: метал и стекло. Пластик тоже имеется, но он прикрывает антенны и сопла вентиляции, а также из него сделана клавиатура. Весь корпус Asus ZenBook Flip 13 – металлический. Глянцевое стекло прикрывает сенсорный экран, а матовое стекло – тачпад. Здесь придраться просто не к чему. Настоящий премиум!

Размеры и вес

Ноутбук очень компактный: 30,5 х 21,1 х 1,39 см. Здесь указана максимальная толщина, а вообще она варьируется от 1,19 до 1,39 см. Вес составляет 1,3 кг. Это очень хороший, но не рекордный показатель. А когда мы дойдём до разбора автономности, то вы поймёте, что этот ноут ставит совсем другие рекорды. Наш вердикт: размеры и вес просто отличные.

Экран

В этом разделе у меня одни восхищения! 13,3″ OLED в UX363E прекрасен! FullHD разрешение (1920х1080) и 166ppi помогут разглядеть даже самые мелкие детали и самый тонкий шрифт. Цвета яркие и сочные, углы обзора лучше, чем у многих смартфонов. С этим Asus ZenBoook Flip 13 вам совершенно не важно, где и кем вы работаете. Яркости в 400 нит хватит в любую погоду, 100% охват sRGB и сертификация от Pantone даёт отличный результат для творчества, а также простого удовольствие от использования.

При этом не стоит забывать, что экран сенсорный. Умным стилусом очень удобно пользоваться. У него имеется две кнопочки, которые заменяют правую и левую клавиши мыши. Вообще написание и редактирование текстов с таким ноутбуком выходит на совершенно другой уровень. Вам не нужно искать курсор мышью или через тачпад. Просто прикасаетесь к нужному месту на экране и всё! Это же так очевидно и удобно. Благодаря клавишам на стилусе можно выделять текст и даже переносить его. Это правда очень удобно. При этом обратите внимание, что при сильном нажатии стекло немного продавливается. Этот визуальный эффект вы точно не перепутаете. Но Асус винить не в чем. Просто площадь стекла такая большая, что выход только один: увеличить толщину защитного стекла. А это негативно скажется на толщине и весе.

Вам стоит учитывать, что глянцевое стекло превосходно отражает свет. И работать в солнечную погоду будет проблематично. При том, что экран выдаёт отличные яркие цвета, он так же хорошо отражает все яркие объекты.

Экран занимает 80% всей поверхности. А тонкие рамки отлично сказались на длине и ширине ноутбука.

То есть минусов у экрана вообще нет? К качеству картинки у вас не возникнет ни одной претензии. Но я нашёл то, что можно улучшить в следующих поколениях. Это олеофобное покрытие, а то его нет вообще. До сенсорного экрана вы точно будете дотрагиваться не только стилусом, а стирать отпечатки не так просто, как хотелось бы.

Режим планшета

Ноутбук-трансформер не просто же так научился меняться, то есть менять положение экрана. Для чего вообще нужен режим планшета? Он очень удобен, когда вам не требуется клавиатура. Просто прячете её внутрь, но продолжаете пользоваться всей мощью и всем потенциалом вашего Asus ZenBook Flip 13 UX363E. Экран меняет положение при наклоне (поворачивается как в смартфоне), реагирует на нажатия – всё как в полноценном планшете. В таком режиме удобно рисовать, играть, читать, смотреть фильмы и многое другое.

Ещё доступен режим презентации. Ставите ноутбук «домиком» и представляете свою подборку, творческую или научную работу. С фирменным стилусом очень удобно менять страницы или переключаться на новый материал.

Продуманная форма нижней части отлично выводит звук и в сложенном виде. В режиме планшета звучит вверх, в режиме презентации – на вас.

Но нюанс в планшетном режиме всё же есть: вентилятор работает в щадящем режиме. То есть мощные игры на таком планшете лучше не запускать надолго. Почему так происходит? Горячий воздух выходит через дальнюю от вас грань и снизу. А если вы сложите ноут как планшет, то нагретый поток воздуха начнёт согревать экран. Поэтому охлаждение ограничивается.

Как меняется система в «Режиме планшета»? Привычного рабочего стола не будет. Всё важное уже на экране, остальное – там же (в общем списке). Вы можете настроить своё важное сразу же. Именно этот список вы формируете в меню пуск (квадратики справа от общего списка). Эти квадратики займут бОльшую часть экрана в планшете.

Ещё: экран не примагничивается в этом режиме. Лучше бы магнитился, конечно. Это придирки, но сказать нужно было. Кстати, в режиме обычного ноутбука экран придерживается магнитами. Причём с достаточной силой, чтобы уверенно держаться, но вы лишнюю энергию на открытие не прикладывали.

Стилус

Про умное перо из комплекта я упоминал уже не один раз. Пришло время поговорить о нём подробнее. Итак, он цилиндрической формы, изготовлен из металла, имеет две кнопки и собственную батареечку, понимает более 4 тыс нажатий.

Чтобы стилус не укатился от вас на пол или другой конец стола, имеется одна «карандашная» грань. На ней разместились: две кнопки и логотип Asus. Кнопки заменяют левую и правую клавиши мыши.

Питается стилус от батарейки AAAA (4А), то есть её замена не составит вообще никакого труда. Кстати, для безопасности вашего экрана колпачок, прикрывающий батарейку, сделан из пластика. Чтобы вы случайно не поцарапали экран металлическим предметом.

Вы уже знаете, что с этим стилусом вам доступно более 4000 нажатий (4096, если точнее). Столько вам может и не понадобится. Но если вы увлекаетесь фотографией, дизайном и так далее, то такое количество нажатий вам уже очень даже пригодится. Кроме того: если поднести стилус к экрану, то уже на расстоянии 1см вы будете точно знать, куда именно попадёте. А это отлично, если вам нужно соединить линии или просто поставить курсор между нужными буквами в слове.

Начинка

Asus ZenBook Flip 13 UX363E имеет просто отличный набор:

i7 11-го поколения от Intel (1165G7). Это современнейшие 4 ядра, их обычная частота – 2,8ГГц, но при необходимости будет уже 4,7ГГц. Работает и правда круто, а самое главное – энергия этот чип практически не интересует (но об этом ниже).

от Intel (1165G7). Это современнейшие 4 ядра, их обычная частота – 2,8ГГц, но при необходимости будет уже 4,7ГГц. Работает и правда круто, а самое главное – энергия этот чип практически не интересует (но об этом ниже). Графика тоже от Интел – Iris Xe . Она, кстати, молодец и справляется на отлично.

. Она, кстати, молодец и справляется на отлично. 16 ГБ оперативки (LPDDR4X). Много быстрой памяти – это отличный выбор!

оперативки (LPDDR4X). Много быстрой памяти – это отличный выбор! 1 ТБ хранилища – просто песня. Раньше этим показателем вы бы никого не удивили. Но тогда речь шла про медленный HDD, а вот целый терабайт быстрой SSD – супер.

хранилища – просто песня. Раньше этим показателем вы бы никого не удивили. Но тогда речь шла про медленный HDD, а вот целый терабайт быстрой SSD – супер. Wi-Fi 6, Bluetooth 5. Выбор стандартов, как у современных флагманских смартфонов. Для нас это вообще отлично: стабильно, далеко, не требует лишней энергии. А в случае с Блютуз, так вообще идеально, ведь вы сможете подключить сразу несколько устройств (стилус. колонка, наушники и тд).

Общая производительность

Система работает на все 100 и просто летает. Не было обнаружено ни одного вылета, сбоя и лага. Благодаря начинке из 2021 игры пойдут все, но не каждая игра пойдёт на максималках. Производительность и общая оценка – 5 баллов. Ниже представлены скриншоты от Cinebench и оценка производительности от World Of Tanks.

На среднем качестве графики ноутбук выдает высокий рейтинг производительности, что вполне ожидаемо от его начинки.

Нагрев

Сразу скажу, что вентиляторы работают очень тихо. Да, их слышно, но они не раздражают. Более того: их интенсивность, а значит и шум, настраиваются в приложении MyASUS. Там можно выбрать минимальный (тихий), максимальный или стандартный режимы. Стандартный сам решает, когда и какой режим запустить. Кстати, в режиме максимальной производительности работа возможна только от сети, уровень зарядки АКБ значения не имеет.

Что касается повышения температуры: с мощными играми металлический корпус очень сильно нагревается снизу и у экрана. То есть именно там, где горячий воздух выходит из корпуса. Металл слева и справа от тачпада не нагревается, во время зарядки корпус тоже холодный. Клавиатура нагревается в самом верху, преимущественно над пробелом.

Звук

Первое впечатление – звучит очень громко и басисто! За это мы и любим Harman/Kardon. Но затем вам слышен дисбаланс звука: середины и басистости – достаточно, а вот верхи слышны гораздо хуже. Конечно, это только мои придирки и оценивать звучание ноутбука так же, как и стереосистемы, некорректно. Для чего подходит звук в этом Asus? Вообще для всего – качества и громкости хватит на фильм, игру и фоновую музыку. Звучание неидельное, но очень и очень хорошее для ноутбука. Ставим за звук в Asus ZenBook Flip 13 UX363E пятёрку с минусом.

Напомню, что стандартные 3,5мм для наушников отсутствуют, поэтому в комплекте найдёте переходник с Type-C на 3,5мм.

Клавиатура

Каким бы ноутбук не был трансформером, его физическая клавиатура должна быть удобной и информативной. В Asus ZenBook Flip 13 UX363E с клавиатурой полный порядок. Эти ребята знают толк в хороших клавах. Что мы имеем:

Идеальный размер клавиш и идеальное расстояние между каждой кнопкой.

Ход клавиши чуть более миллиметра.

Отличный отклик каждой кнопочки.

Породистый звук нажатия, а не дешёвое клацание.

Равномерную подсветку всей клавитуры.

Хотя градации подсветки всего три, но их хватает идеально.

Вкл/откл кнопки « Fn » (функции), так вы можете пользовать классическими F1-F12 или клавишами быстрых функций (громкость, яркость, скриншот и тд).

» (функции), так вы можете пользовать классическими F1-F12 или клавишами быстрых функций (громкость, яркость, скриншот и тд). Дополнительный столбец клавиш правее Энтера.

То есть минусов у клавиатуры нет вообще? К сожалению есть. И не самый приятный. Хочу рассказать о светодиодной ленте, которая светит прямо на вас. Из-под верхнего ряда функциональных клавиш свет выбивается очень сильно. Вот прям очень. И это не придирки, эти светодиоды видны постоянно. Единственное решение: смотреть на клавиатуру, находясь ровно над ней. Даже немного отклонившись на спинку стула, вы смотрите на светодиодную ленту.

Ещё: подсветка клавиши «N» в нашем образце почему подсвечена сильнее остальных. Я думаю, что это связано только с конкретным нашим ноутбуком, но сказать нужно было.

О скриншоте

Вот здесь Асус меня очень сильно порадовали. Они вынесли отдельную кнопку для скриншота в функциональный ряд. Это гениально и так просто! Никаких больше мучений с ПринтСкрин от Виндовс. Всё теперь так же просто, как и в любом современном гаджете. Кстати, ребята из Asus сделали неплохое меню для скриншотов, там вы выбираете область или даже обводите нужное место. Это похоже на вариант из macOS, одним словом – супер!

Тачпад

Наконец-то не только в яблочных компьютерах появились идеальные тачпады. Asus поставили отличную стеклянную поверхность. Все ваши прикосновения распознаются идеально и точно. Поверьте, это такая большая проблема в ноутах с Windows, так что о крутейшем тачпаде в этом Асус хочется рассказать. В любом месте можно нажать посильнее, если вам так привычнее, или используйте только лёгкие прикосновения. Нижняя часть нажимается слева и справа, имитируя клавиши мыши. Даже доступны кое-какие жесты: свернуть все, показать все запущенные. переключение между приложениями/раб. столами.

Но и это ещё не всё! Они поставили числовое поле прямо в сенсорную панель. Это может понадобится при работе с калькулятором, с числами, просто при наборе номера и так далее. Включается и отключается специальной сенсорной кнопочкой на самой панели. Яркость символов тоже настраивается. Для этого слева на панели есть особая кнопочка. Она больше похоже на значок «Поделиться», но точно отвечает за уровень подсветки циферок. Секунду удерживаем палец на кнопочке и подсветка становится ярче или приглушённее. Градации предусмотрено две.

Ошибки в использовании тачпада с включенным числовым полем возможны. Но просто не забывайте о ней и всё. У меня ошибки случались нажатия на цифру вместо наведения курсора. Но лишь по моей забывчивости. В основном Asus отлично понимает, что именно я хотел сделать. За тачпад ставим твёрдую пятёрку.

Порты

Полезных отверстий в Asus ZenBook Flip 13 UX363E по современным меркам очень много. А если чего-то не хватает, то достаём нужны переходник из комплекта и у нас вообще максимальный набор. Итак:

Thunderbolt 4/Type-C x2. Кстати, зарядка идёт через любой из этих двух портов.

USB-A 3.2 x1.

HDMI x1.

При острой необходимости подключить обычные наушники или даже интернет-кабель придётся лезть в коробку за переходниками. Ещё раз хочется сказать спасибо ребятам из Asus за такой огромный и полезный комплект.

Энергия

Начну с того, что кнопка питания вынесена на правую грань. И после открытия ноутбука её придётся нажать, иначе внутрь вы не попадёте. А если ноут перешёл в режим ожидания, когда вы ненадолго отошли от него, то для активации можно нажать любую клавишу и экран загорится. Кнопка питания не очень информативна и не всегда ясно, была она нажата или нет.

Самое главное – Asus ZenBook Flip 13 UX363E разряжается очень медленно и при этом очень быстро заряжается. Заявленные 11 часов работы отрабатываются честно. В какой-то момент мне показалось, что ноут вообще не разряжается. Но всё было в порядке, просто делает он это очень медленно. Конечно, с играми, видеомонтажом и другими ресурсоёмкими занятиями ваш Асус отработает меньше 11-и часов. Но краснеть за него всё равно не придётся. Встроенный аккумулятор на 67 Вт·ч и современная начинка 11-го поколения и должны работать именно так. Зарядка: до 60% – 49 минут, полностью – около 1,5 часов. Эти показатели тоже очень хороши, согласитесь. Напомню, что заряжается ноут через Type-C (любой из двух портов), это удобно, если вы забыли дома штатный блок. Но нашёлся хороший адаптер и качественный Type-C кабель. Правда, ваш Асус сразу предупредит, что эта зарядка неоригинальная и заряжает ноутбук медленнее. Но случаи бывают разные, так что универсальность Type-C зарядок идёт нам только на пользу.

Селфи-камера

Единственный спорный момент во всём ноутбуке. 0,9МП в 2021 – это сильно. К преимуществам можно отнести HDR, съёмку фото и видео в формате 16х9, видео снимает в 720P. На этом всё. Качество сложно назвать даже приемлемым. И это в 2021 – в эру удалёнки, онлайна и тд. Сносные кадры можно получить только при идеальном освещении, но даже там деталей вы не разглядите. Изображение зашумленное и даже мыльное. Неожиданно неоднозначное решение.

Зато работа микрофонов в онлайн-конференции не вызывает ни одного вопроса. А даже наоборот – только положительные отзывы. Интеллектуальное шумоподавление само выделит ваш голос. А ещё можно включить режим, при котором все голоса будут слышны хорошо, а посторонние шумы будут приглушёнными. Все настройки микрофонов доступны в приложении MyASUS. Вот такой диссонанс: идеальный звук и посредственное видео.

Безопасность

Помимо привычных паролей и ПИН-кодов, вы можете использовать и более продвинутый способ защиты. Asus ZenBook Flip 13 UX363E умеет разблокироваться, узнавая вас в лицо. Специальный инфракрасный датчик встроен над экраном (рядом с селфи-камерой). Наличие этого датчика отлично сказывается на безопасности, скорости разблокировки и неприхотливости к освещению. Настройка занимает минуту, для этого: «Настройки» → «Учётные записи» → «Варианты входа».

Датчик срабатывает при любом освещении. В полной темноте – тоже. Точнее: просто в темноте, ведь экран ноутбука немного освещает ваше лицо и этого достаточно. Но сбои у этого датчика тоже бывают. Они связаны с контрсветом. То есть сидя против яркого света/солнца, датчик может вас распознать не сразу. Решение: придвинуться ближе к датчику.

Общее удобство

Ноутбуками от Асус всегда удобно пользоваться. В ином случае они не были бы так популярны, да и история компании не даёт поводов сомневаться в качестве. Ноутбук удобно брать с собой в дорогу, он не оттягивает сумку да и места в ней занимает не очень много. Да и без сумки Asus ZenBook Flip 13 UX363E можно носить по городу или офису (спасибо фирменному чехлу). Ноут отлично работает, не теряет соединений с интернетом и гаджетами, а мощности хватает для работы и досуга.

Цены

На нашу максимальную конфигурацию цена стартует от 150 тыс руб. Не бюджет, конечно. Но вы можете выбрать и немного упрощённый девайс из линейки UX363 за более адекватные деньги. Там вас будет ждать i5 (тоже 11-го поколения), 8ГБ оперативки, 256/512ГБ хранилища и IPS вместо OLED. Но и цена на такие версии начинает уже от 84000 руб.

Вывод

Asus ZenBook Flip 13 UX363E – очень интересный и передовой ноутбук-трансформер из 2021. Да, он не стоит дёшево, но и по качеству материалов, начинки и экрана он на голову превосходит огромное количество компьютеров. При этом не стоит забывать, что вы покупаете устройство 2в1. Суммируйте отличный ноутбук с самой современной начинкой и крутой планшет с таким же крутым набором технологий. С таким ноутбуком вы можете работать, заниматься творчеством и играть в самые современные игры. Поверьте, ни при каких обстоятельствах вы не пожалеете о своём выборе. Плюсов в UX363E просто вагон: великолепный OLED, чип 11-го поколения, куча памяти, полностью металлический корпус, музыка от Harman/Kardon и многое другое. Это действительно топовый девайс. Место для парочки минусов тоже нашлось: слишком сильно светящая подсветка верхнего ряда клавиш и не спорная селфи-камера. Кому подходит этот ноутбук? Его потенциал настолько огромен, что годится он вообще для всех. Стоит ли тратить не самые маленькие деньги на компьютер? Уверен, что да, потому что вы покупаете качество и набор технологий, которые будут актуальны ещё несколько лет. Всем лайк!

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